Mye tyder på at konflikten stopper nå

Iran sverget kraftig hevn etter drapet på Soleimani. Men var egentlig angrepet natt til onsdag så kraftig?

Av Sayed Sohaib Karimi, mastergrad i Midtøsten-studier ved UiO

Natt til onsdag angrep Iran to amerikanske militærbaser i Irak. Angrepet var en hevnaksjon som følge av attentatet på Irans velkjente general Qasem Soleimani 3. januar.

I dagene etter attentatet sverget Iran en kraftig hevn mot USA. Men var dette angrepet så kraftig?

Egentlig ikke. Tatt i betraktning av hvor mye iranske statsledere fyrte opp den iranske befolkningen og deres støttespillere i regionen om en stor og kraftig hevn så kan man ikke si at noen missiler avfyrt hvor ingen menneskeliv gikk tapt, den store påståtte hevnaksjonen.

Sayed Sohaib Karimi. Foto: Privat

For det første så var Iran nødt til å gjøre NOE for å ikke miste ansikt samt gjøre ord til handling. For det andre så har Iran verken kapasitet eller tør å gjennomføre en større aksjon. Dette fordi landet først og fremst ikke ønsker å starte en direkte krig mot USA på iransk jord. Dette vil koste Iran ufattelig dyrt.

LES OGSÅ Mahmoud Farahmand: Et endimensjonalt verdensbilde

I de siste dagene har Iran så å si avslørt hvilket mål de kommer til å angripe. Blant annet har Soleimanis arvtager, Ismail Qa'ani, sagt at Irans hevnangrep vil være militært mot amerikanske militære mål i regionen.

Innlegget fortsetter etter meningsmålingen.

Iranske myndigheter varslet om dette bevisst, nemlig slik at USA kunne forberede sikkerheten til sine personell - slik at liv ikke gikk tapt.

Dermed har Iran med dette angrepet egentlig signalisert at «vi angrep dere uten tap av liv. Nå er vi ferdige, så dere bør ikke fortsette».

Dette kan også analyseres basert på twittermeldingen fra Irans utenriksminister, Javad Zarif, som blant annet sa «vi har konkludert med dette angrepet (...) vi ønsker ikke videre eskalasjon eller krig». Så Iran vil ende konflikten.

Det som derimot ikke kommer til å ende er Irans proxy-strategi. Landet vil fortsette å støtte sjiamilitser i regionen og være aktiv via disse militsene i regionen. De vil fortsette å be militsene om ågjennomføre iranske agenda på vegne av de. De vil fortsette å holde konflikten utenfor Irans grenser.

LES OGSÅ: Oljeprisen opp og aksjenene ned etter Iran-angrep i Irak

Drapet på Soleimani og denne symbolske hevnaksjonen vil ytterligere øke Irans popularitet i regionen, særlig blant sjiaene. Dette vil landet bruke i propagandaen for å ytterligere styrke det anti-vestlige og anti-USA-narrativet i Midt-Østen.

Les flere spennende kommentarer her