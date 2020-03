Myndighetene endrer strategi

Blant annet ber Regjeringen folk holde minst to meters avstand innendørs og ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe utendørs.

Dagens koronatiltak blir forlenget til 13. april, kunngjorde statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse tirsdag.

I det offentlige rom bør man holde minst én meters avstand til andre, la helseminister Bent Høie (H) til da han presenterte de nye tiltakene tirsdag ettermiddag.

Hytteforbud opprettholdes

Når man er utendørs, bør man heller ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe. Dette gjelder ikke folk som er i familie eller bor sammen. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre. Heller ikke dette gjelder de som er i familie eller bor sammen.

Forbudet mot å reise på hytta, blir videreført. Dermed blir det ingen hyttepåske i år.

«Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer opprettholdes.", er blant de mange reglene som videreføres til etter påske.

– Skaff dere noen gode spill, lat som dere er på hytta, men bli hjemme, formaner statsminister Erna Solberg.

De nye tiltakene betyr også at skoler og barnehager holder stengt til over påske.

– Tiltakene ser ut til å bremse smitten, men vi trenger mer tid for å se hvilken effekt de har. Regjeringen har fastsatt en strategi for å begrense smittespredningen som innebærer at hver enkelt som er smittet maksimalt skal smitte én annen person. Da vil helsevesenet ha kapasitet til å hjelpe alle som trenger det, sier statsminister Erna Solberg.

Lysglimt i horisonten

Veksten i antall koronasmittede har stabilisert seg. Statsminister Erna Solberg håper dette betyr at folk støtter opp om regjeringens koronatiltak.

Antallet koronasmittede nå stabilisert seg, på omkring 200 nye bekreftede tilfeller per dag. Statsminister Erna Solberg håper det fører til støtte for regjeringens tiltak.

– Jeg hadde jo håpet at det ville gi dem glede og støtte over at tiltakene virker, og at vi derfor må fortsette. Det skal ikke mye til før sykdommen bruser opp igjen.

Hun minner om at en ny topp vil føre til at de samme problemene oppstår på nytt.

– Det er en utfordring vi må huske: oppmykning må ikke skje sånn at vi får en ny topp med en gang og alt arbeidet vårt er bortkastet.

OPPDATERTE: Bent Høie var på plass med Erna Solberg på tirsdag. Foto: Fredrik Varfjell (NTB scanpix)

Regjeringens tiltak får også støtte fra AP, som via en pressemelding skriver at de tror regjeringen har god begrunnelse for de tiltakene de nå gjør.

Arbeiderpartiet stiller seg bak målet om å bremse smitten, slik at vi ikke får så mange smittede samtidig at helsevesenet mangler utstyr, senger og respiratorer til dem som blir alvorlig syke, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

– Når regjeringen viderefører tiltakene, legger vi til grunn at den har en god begrunnelse, at ulike hensyn er veid opp mot hverandre, og at det finnes en plan for veien videre, sier han.

Fakta om tiltak som videreføres til og med 13. april: