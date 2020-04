Myndighetens hemmelighold av smittevernutstyr får massiv kritikk

Myndighetene vil ikke si hvor mye smittevernutstyr som er tilgjengelig i Norge. Svært uheldig, mener Legeforeningen.

– Dette er veldig urovekkende og svært uheldig. Situasjonen krever åpenhet om hvor mye utstyr man faktisk har. Hvis det er mangel på utstyr, er det viktig å være ærlig om dette, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen til NTB.

I forrige uke ble det kjent at helsemyndighetene­ holder oversikten over hvor mye smittevernutstyr vi har tilgjengelig i Norge, hemmelig.­ Grunnen er at de mener tallene vil skape frykt, usikkerhet og svekke Norges posisjon i det internasjonale markedet.

– Motsatt effekt

Hermansen mener effekten er den stikk motsatte.

– Det de som jobber i helsetjenesten, er mest opptatt av, er tilgangen på smittevern. Hvis man tror informasjon holdes tilbake, vil det skape usikkerhet, sier hun.

Det kan blant annet føre til at helsearbeidere trekker det faglige grunnlaget for reglene om bruk av smittevernutstyret i tvil.

– Det kan bli usikkerhet om reglene settes på grunn av utstyrsmangel eller av andre ting, og ikke som følge av faglige råd som er basert på en reell vurdering, sier Hermansen.

– Snudd på hodet

Også tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet reagerer skarpt på hemmeligholdet.

– Argumentasjonen som går på at det vil skape frykt og utrygghet, er å stille saken på hodet. Det er jo nettopp hemmeligholdet omkring disse forholdene som vil skape frykt, usikkerhet og spekulasjon, sier han til NRK.

Ifølge Hermansen er det store variasjoner mellom kommunene når det gjelder tilgangen til smittevernutstyr.

– Distribusjonsnettet fungerer nok ikke optimalt. Jeg får meldinger om at kommuner ikke når fram med sine bestillinger, sier hun.

Helseminister Bent Høie (H) forsikret tirsdag om at det ikke er en akutt mangel på smittevernutstyr nå.

– I forrige uke fikk vi ganske store leveranser, så vi har en større buffer enn tidligere, sa han.

