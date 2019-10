Mystisk beinfunn kan være påminnelse på en mørk del av amerikansk historie

Giichi Matsumura ble borte under krigen, og gravstedet hans har vært et mysterium siden.

LOS ANGELES (Nettavisen): Et skjelett ble nylig funnet på Mount Williamson i California, og myndighetene undersøker nå om det kan være myteomspunne Giichi Matsumura, som ble borte i 1945, skriver NBC Los Angeles.

Matsumura havnet midt i en uvanlig snøstorm under en sommertur på fjellet, og mistet livet. Kroppen hans ble funnet av turgåere en måned senere, og han ble begravd i en seremoni noen uker etter krigen var ferdig. Gravstedet ble imidlertid ikke markert.

Dermed har Matsumuras siste hvilested blitt et mysterium, og noe flere turgåere har lett etter i mange år. Nå kan det se ut som saken er oppklart, og Matsumura vil i så fall være en av svært få som har blitt borte én gang, men funnet to.

Funnet er imidlertid en påminnelse på en dyster del av USAs historie. Giichi Matsumura hadde nemlig ikke vært på fjellet, om ikke det var for amerikansk frykt.

Plassert i leir

Under andre verdenskrig ble mer enn 110.000 personer i USA med japansk bakgrunn plassert i interneringsleirer på avsidesliggende steder, i frykt for at de skulle være på japansk side i krigen.

Giichi Matsumura var en av omtrent 10.000 personer som ble plassert i en leir i Manzanar, som ligger nesten 300 kilometer unna Los Angeles.

Etter hvert begynte fangene å midlertidig forlate leiren. De klarte å snike seg ut, og pleide ofte å dra til nærliggende Mount Williamson for å gå på turer og fiske. Noen dager senere returnerte de til leiren.

INTERNERINGSLEIR: En amerikansk soldat i leiren i Manzanar i 1943. Foto: Fs (AP/NTB Scanpix)

På denne tiden hadde Tyskland kapitulert, og det var bare dager til USA ville slippe atombombene som gjorde at også Japan ga opp. Fangene fikk lov til å forlate leiren i Manzanar, men mange ville ikke dra, ettersom de hadde mistet hjemmene sine, og fryktet rasisme og vold hvis de dro tilbake dit de kom fra.

- Det var nesten som en svart komedie. De prøvde å stenge leirene, men folk ville ikke dra. De hadde hørt hvor ille det var på utsiden, sier historiker Brian Niiya til NBC Los Angeles.

Borte under snøstom

Det var på en av turene i fjellet at Giichi Matsumura, som likte å male, ble borte. Han stoppet ved et vann for å male, mens de andre i turgruppen dro til en annet elv. Det var da den sjeldne sommersnøstormen slo til, og resten av turgruppen klarte aldri igjen å finne Matsumura.

Det ble lett etter Matsumura i flere dager etterpå, men det var Mary DeDecker som fant ham, omtrent en måned senere.

TURGÅER: Mary DeDecker, her avbildet på Mount Williamson i 1945, fant liket til Giichi Matsumura. Foto: (AP/NTB Scanpix)

DeDecker var på tur og så en slags grein blant en stor haug med steiner, noe hun synes var uvanlig. Hun visste om den savnede turgåeren, og da hun undersøkte nærmere, fant hun Matsumura. Greinen hun hadde sett var enten en fiskestang eller en slags stokk.

Senere ble Matsumura, som opprinnelig bodde i Santa Monica og etterlot seg kone og fire barn, gravlagt på fjellet, men stedet forble ukjent.

Funnet for andre gang

Ryktene gikk og flere har lett etter gravstedet til Matsumura gjennom årene, men det store gjennombruddet kom sist måned, da turgåeren Tyler Hofer så et hvitt bein da han gikk en topptur og ikke fulgte stien.

Hofer og en venn ryddet vekk noen steiner og fant et helt skjelett der armene var lagt i kryss. Det så dermed ut som det hadde foregått en begravelse.

FUNN: Brandon Follin og Tyler Hofer (til høyre) fant skjelettet man antar er Giichi Matsumura. Foto: Brandon Follin (AP/NTB Scanpix)

Etterforskere skal nå gjennomføre en DNA-test, en prosess som kan ta to til fire måneder. Bonnie Matsumura, Giichis barnebarn, sier imidlertid at hun har blitt fortalt av politiet at de allerede har tatt en prøve

- De må ha kontaktet noen andre i familien. De fortalte meg at det var ordnet, sier hun til NBC Los Angeles.

Viser det seg at det mystiske skjelettet er Giichi Matsumura, vet familien hvor han skal flyttes. I Santa Monica er det nemlig en gravplass med navnet til Giichis kone og hennes savnede ektemann.