Nå antyder Kina at et helt annet land kan ha skylden for koronaviruset

Kina hevder at en ny studie kan frita dem fra skylden for koronaviruset.

NEW YORK (Nettavisen): Det er britiske The Times som hevder at en ny italiensk studie kan frita Kina fra skylden for viruset.

Kina hevder at opplysninger om at koronaviruset var i Italia allerede i september i fjor er et bevis, og at Kina derfor ikke bør få skylden for å ha spredt viruset.

Les også: Kinas «flaggermuskvinne» advarer om at koronaviruset bare er «toppen av isfjellet»

Kina: - Kan involvere flere land

Italienske forskere skal ifølge avisen ha testet blodprøver som ble tatt i fjor, blodprøver som nå kan være med å omskrive historien om hvor viruset opprinnelig kom fra.

Resultatene fra blodprøvene skal nemlig vise at koronaviruset var i Italia allerede i september i fjor, flere måneder før det offisielt skal ha spredt seg videre fra Wuhan i Kina i desember.

Les også: Sykepleier kommer med sjokkerende opplysninger om koronapasientenes siste tanker og ord før de dør

Den italienske forskningsrapporten skal ifølge The Times ha fått bred omtale i Kina.

- Dette viser igjen at sporing av virusets kilde er et komplekst vitenskapelig spørsmål som bør overlates til forskere. Det er en utviklingsprosess som kan involvere flere land, sier Zhao Lijian, en talsmann fra det kinesiske utenriksdepartementet.

Les også: Noe drastisk har endret seg med korona og dødelighet

Forskere er skeptiske

Ifølge Reuters er forskningsrapporten publisert av det italienske kreftinstituttet (INT) og beskriver «tilstedeværelsen av nøytraliserende antistoffer mot SARS-CoV-2 i blod tatt fra friske pasienter i Italia i oktober i fjor under en studie av lungekreft».

Mange forskere er derimot skeptiske til den italienske forskningsrapporten og noen hevder også at det ikke utelukker at koronaviruset kom fra Kina.

- Vi vet at Kina utsatte kunngjøringen om utbruddet, så det er uklart når det i det hele tatt startet der, og dessuten har Kina veldig sterke kommersielle forbindelser med Nord-Italia, sier en av dem som står bak studien, Giovanni Apolone fra INT , ifølge The Times.

Les mer Sykepleier kommer med sjokkerende opplysninger om koronapasientenes siste tanker og ord før de dør

Ifølge Reuters deler ikke han Kinas syn på at forskningsresultatet viser at sporing av virusets kilde er en utviklingsprosess som kan involvere flere land.

- Disse funnene dokumenterer ganske enkelt bare at epidemien i Kina ikke ble oppdaget i tide, fortalte Apolone på en pressekonferanse i Milano tidligere denne uken, ifølge Reuters.

Apolone og kollegene planlegger nå videre undersøkelser og ber forskere over hele verden om å bidra.

Les mer Kinas «flaggermuskvinne» advarer om at koronaviruset bare er «toppen av isfjellet»

- Bør følge opp med videre testing

Forskere Reuters har intervjuet er også skeptiske til resultatene og er enige om at resultatene bør bli gjenstand for ytterligere undersøkelse.

- Disse resultatene er verdt å rapportere om, men det bør hovedsakelig tas som noe å følge opp med videre testing, sier Mark Pagel, professor ved School of Biological Sciences ved University of Reading.

Les også: Nye sjokktall: Foreslår seks ukers lockdown for å unngå «et helvete»

- Alle pasientene i studien var asymptomatiske til tross for at de fleste var 55-65 år og hadde vært røykere. Dette vil normalt være en høyrisikogruppe for COVID-19, så det er forvirrende hvorfor alle pasienter var asymptomatiske, sier han.

Verdens Helseorganisasjon har på sin side uttalt at koronaviruset var ukjent før utbruddet ble kjent fra Wuhan. De har likevel ikke kunnet utelukke at «viruset har sirkulert i det stille et annet sted», skriver Reuters.

Reklame Enormt Black Week-salg hos Oakley: Halv pris på bestselgere