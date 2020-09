Nå åpner grensene til Sverige igjen - men helsedirektøren har en klar advarsel

Helesdirektør Bjørn Guldvog har ett kontrollspørsmål til deg som har lyst til Sverige.

FHI anbefaler at regjeringen fjerne innreisekarantene for de svenske regionene Örebro, Gotland, Värmland, Västernorrland, Jämtland, og Västerbotten.

Med dette åpner populære grensehandelsbyer som Charlottenberg og Töcksfors.

- Vi kommer tilbake til dette mot ukeslutt, men pleier å følge FHIs anbefaling, og da vil det tre i kraft natt til lørdag, sa helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse onsdag.

Der var også helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

- Veldig, veldig glad for Sverige-åpning

- Mot ukeslutt går det mot en gjenåpning av flere regioner i Sverige. Hva tenker du om at nordmenn kan komme til å valfarte dit?

- Det er gledelig at både Sverige, Finland og delvis Danmark, ved siden av Norge er blant de landene i Europa med lavest smittetrykk for tiden, sier Guldvog til Nettavisen.

Han er «veldig, veldig glad» for at svenskene nærmer seg gult i flere regioner.

- Det vil gjøre det lettere å operere med Norden slik vi kjenner det, hvor vi kan reise på tvers av landegrensene.

Helsedirektør Bjørn Guldvog minner om at du bør ha et nødvendig ærend hvis du drar over kjølen. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Tenk deg godt om

- Men bør vi tenke oss godt om før vi setter oss i bilen for å fylle på med bacon og sjokoolade ...?

- Ja, det bør vi alltid gjøre! Det gjelder både reiser innenlands, men spesielt når vi reiser utenlands. Det er gitt en klar anbefaling om at man ikke skal gjennomføre «unødvendige reiser». Så blir spørsmålet «hva er en nødvendig reiser?» Det må man ta stilling til selv, sier Guldovg - og legger til:

- Men mange vil forstå at det å reise over grensen bare for å handle et eller annet, kan være en unødvendig reise. Men så kan det være andre igjen som har et nødvendig ærend, og da er det viktig at muligheten for å reise er til stede, svarer helsedirektøren.

Italia blir rødt

FHI anbefaler også at regjeringen innfører innreisekarantene for Italia, Vatikanstaten, San Marino og Slovenia, samt fjerner den for Kypros.

Deler av Sjælland i Danmark har også hatt en nedadgående trend i smittetall, så FHI anbefaler at innreisekarantenen der fjernes.

Bekreftelsen på dette kommer trolig fredag.

