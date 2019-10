Nå blir det elleve måneders studiestøtte

I statsbudsjettet fullfører regjeringen planen om å trappe opp til elleve måneders studiestøtte.

– Regjeringen vil fullføre opptrappingen til elleve måneders studiestøtte, og foreslår 152 millioner kroner til å utvide støtteperioden med en fjerde uke. Med dette har studentene fått over 11.000 kroner mer å rutte med etter at Venstre fikk gjennomslag for å utvide støtteperioden med én måned fra 2017, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

Opptrappingen har skjedd gradvis de siste årene. På fjorårets statsbudsjett fikk studentene én ekstra uke med stipend, og hadde da støtte i ti måneder og tre uker av året.

– Fantastiske nyheter

Studiestøtten ble også økt før opptrappingen av en ekstra måned ble påbegynt.

– Den årlige studiestøtten er dermed 14.600 kroner høyere enn den ville ha vært uten alle satsingene siden 2014, opplyser regjeringen.

Leder Marte Øyen i Norsk Studentorganisasjon (NSO) er fornøyd.

– Dette er fantastiske nyheter for norske studenter! Studentbevegelsen har jobbet i mange år for elleve måneders studiestøtte. Det er svært gledelig at Venstre og regjeringen gir oss den siste uken, slik at studentene kan få lån og stipend for alle månedene vi studerer, sier hun.

– Bløffer

Stortingsrepresentant Mona Fagerås i SV er imidlertid ikke imponert. Hun mener regjeringen bløffer studentene med å finansiere elleve måneders studiestøtte ved å ta bort andre støtteordninger.

– Regnestykket som regjeringen selv har foretatt viser at det er studentene selv som har bekostet innfasingen av elleve måneders studiestøtte, sier hun.

Fagerås har hentet inn tall fra Kunnskapsdepartementet på innsparingene ved blant annet omlegging av ordningen for omgjøring av lån og stipend og reduksjon av fratrekk på studielånsrenten.

– Totalt har regjeringen spart nesten en milliard kroner ved å svekke ordninger for studentene. De gir altså med den ene hånden og tar med den andre, sier hun.

