Nå blir det gråvær i Sør-Norge

På Østlandet våknet mange til gråvær og etter hvert kommer uværet. Nordover er det stadig opphold og fine dager.

- En litt mer «normal» start på dagen for de fleste steder i landet vårt, melder meteorologene hos Meteorologisk Institutt på Twitter tirsdag morgen, og de kan også fortelle at om du befinner deg på Østlandet så blir det heller ikke stort varmere utover dagen heller.

Etter flere dager med varme temperaturer og tropenetter har været snudd flere steder og temperaturene har gjort et kjempefall. I Hamar viser gradestokken 10 grader tirsdag morgen, ifølge meteorolog i Storm.no, Beate Tveita, mot 28 grader dagen før, og på Østlandet generelt ligger gradestokken å vipper mellom 10 og 11 flere steder. Finnmark har de laveste temperaturene, med 6 til 7 grader flere steder, men 3 til 5 på Finnmarksvidda.

Farevarsel

Uken gir samtidig mye fint vær nordover, med unntak av særlig vårt nordligste fylke, mens vi må belage oss på noe mer gråvær særlig i sør. Tirsdag kom regnet over Østlandet, og det er fare for noen byger over Sørlandet og Vestlandet tidlig på dagen.

- Etter hvert flytter været vi har på Østlandet seg mot Sør- og Vestlandet og da er det også fare for torden når det flytter seg vestover over fjellet, forteller Tveita hos Storm til Nettavisen tirsdag morgen.

Meteorologisk Institutt har sendt ut farevarsel på gult nivå om kraftige regnbyger i Telemark, Agder og på Vestlandet sør for Stad tirsdag. I Telemark og Agder kan det komme 20 millimeter nedbør på en time tirsdag, med både hagl og torden, og på Vestlandet ventes lokalt kraftige regnbyger med torden fra tirsdag ettermiddag, ifølge meteorologene.

- Bygene er ventet å utvikle seg først i indre strøk og bevege seg vestover. I forbindelse med bygene kan det også komme lokalt kraftige vindkast, heter det i varselet.

Gråvær i Sør-Norge

Men finværet forsvinner ikke helt. Selv om den varmeste tiden er over er det også mye oppholdsvær utover uken - særlig litt nordover. I Hordaland og Møre- og Romsdal snakker vi også fremdeles høye temperaturer tirsdag - kanskje stadig nær 30 grader noen steder - før nedbøren kommer. For eksempel viser Storm.nos oversikt 28 grader på det varmeste i Volda og 25 i Ålesund.

- I morgen, onsdag, er det generelt grått vær over hele Sør-Norge og vi får spredte regnbyger, mens det ser ut til å bli opphold øst for Oslofjorden, forteller Tveita.

Opphold i Midt-Norge

Stadig er det fint litt nordover, og nord for Trondheimsfjorden holder oppholdsværet seg. Nord i Troms og i Finnmark, blir det imidlertid grått og kjølig.

- Fra torsdag og inn mot helgen så ligger et høytrykk nordvest for oss, og det gir nordlige vinder. Det er lite nedbør i helgen, men unntaket er torsdag da det kan henge igjen litt sør på Vestlandet.

I helgen øker også sjansen for noe regnbyger på Østlandet.