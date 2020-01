Nå blir det oppvaskmøte hos Frp: - Jensen truer med å gå ut av regjeringen

Steile fronter i Fremskrittspartiet møter partileder Siv Jensen etter at IS-siktet kvinne får komme til Norge.

STORTINGET (Nettavisen): Regjeringen vil likevel hjelpe en 29 år gamle norsk IS-siktede tobarnsmor ut av Al-Hol-leiren i Syria til Norge, fordi sønnen er syk.

Det vekker sterke reaksjoner hos Fremskrittspartiet, som onsdag klokken 15 møttes til gruppemøte på Stortinget - hvor Frp-leder Siv Jensen må forklare seg om saken.

SISTE: Siv Jensen truer med å gå ut av regjering, ifølge Dagbladet.

- Vi kommer nå til å definere noen veldig klare krav fra Frp. Så blir det opp til Erna og Høyre å ta det på alvor eller ikke ta det på alvor. Det må skje ganske raskt. For begeret vårt er nå fullt. Vi sitter ikke i regjering for enhver pris. I IS-saken har de tre andre partiene beveget seg bort fra Frp, sier Siv Jensen til Dagbladet.

Hastet inn til møtet

På spørsmål fra avisen om konsekvensene av manglende imøtekommenhet fra statsministeren er å gå ut av regjeringen, svarer Jensen at det veldig fort blir konsekvensen.

Når Nettavisen spør Jensen om hun vil ha Frp ut av regjeringen, viser hun til Dagblad-intervjuet.

- Nå skal jeg snakke med stortingsgruppa, sier hun, før hun haster inn til gruppemøtet.

Les også: Flere Frp-ere har uttrykt en sterk misnøye med avgjørelsen.

- Frp bør gå ut av regjering

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde mener Frp bør gå ut av regjering og forlanger en avstemming i stortingsgruppen om saken.

– Vi burde gi mistillit til vår deltakelse i regjeringen og si at nok er nok, sier Tybring-Gjedde til TV 2.

Men det blir det ikke:

– Det er ikke gruppen som avgjør regjeringsdeltakelse, noe Christian også vet, så det blir ikke voteringstema, opplyser parlamentarisk leder Hans Andreas Limi til NTB.

Les også: Solberg om IS-siktet kvinne: - Vi måtte gjøre noen valg

- Frp har ikke tatt dissens

Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Engen-Helgheim, sier Frp har tatt dissens i saken:

– Det er fordi vi har sagt hele tiden at vi ikke ønsker å løfte en finger for at IS-medlemmer skal komme til Norge. Dette er en beslutning tatt uten Frps støtte, sier han til NTB.

Det er imidlertid ikke mulig å ta dissens på denne måten, påpeker tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide:

«Frp har IKKE tatt dissens. Det er altså ikke riktig. Men det høres jo bedre ut enn at de har vært uenige i en beslutning regjeringen har tatt. Men dissens kan man kun ta på saker som går i statsråd,» skriver Hareide på Facebook.

PST vil pågripe

PST bekrefter overfor justisminister Jøran Kallmyr (Frp) at kvinnen som regjeringen henter fra Syria med sine to barn, vil bli pågrepet ved ankomst til Norge.

– Det er viktig at folk får vite at vi tar kontroll over moren idet hun ankommer Norge. Men det er påtalemyndighetens beslutning, sier Kallmyr til VG onsdag ettermiddag.

Den 29 år gamle tobarnsmoren er siktet for deltakelse i en terrororganisasjon.

Den norsk-pakistanske kvinnen har to barn, en sønn og en datter. Det er hensynet til den syke sønnen (5) som gjør at norske myndigheter henter dem hjem til Norge.

– Det gjøres på humanitært grunnlag fordi vi frykter sykdom hos barnet, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB tirsdag.

Les: Fylkesledere i Frp vil ut av regjering – krever ekstraordinært landsstyremøte