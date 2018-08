Nå blir det regn og kjøligere temperaturer

Neste uke kommer regnet. Enkelte steder i landet vil vi få temperaturer helt nede i 15 grader. For mange vil dette være etterlengtet.

Neste uke kan vi alle få noe etterlengtet regn. Det vil regne mest på Vestlandet. På fredag varslet meteorologene på Twitter at Østlandet fortsatt blir tørt, men det kan komme uforutsette byger. Temperaturmessig blir det ei ganske vanlig norsk sommeruke over hele fjøla, skriver de på Twitter.

Dette bekrefter statsmeteorolog Hanne Beate Skattør overfor Nettavisen, og forteller at vi kan vente en del bygervær over hele landet.

- Østlandet kommer til å være tørrest, men det kan komme litt regn sør fra på onsdag, men vi er usikre på mengdene.

- Ellers utover uka vil det være mye variert vær over hele landet. Vi får en del nedbør, men det vil variere hvor mye som kommer, hvor det kommer og når det kommer, sier hun.

Meteorologen forteller videre at temperaturene kommer til å ligge på rundt 20 grader og holde seg der.

- Men det gjelder Østlandet og sørlige deler av Vestlandet. Lengre nord på Vestlandet, langs kysten vil temperaturen ligge på rundt 15 grader. Finnmark vil ligge på rundt 10 grader på lavlandet. Dette gjelder for mandagen, men det ser ikke ut som om temperaturene endrer seg drastisk utover uka.

Hun forteller videre at det ser ut som om det kan komme mye lokal nedbør fra utpå dagen på tirsdag og i løpet av onsdagen.

- Det kommer mest i Sogn og Fjordane og på sundmøre. Estimatet, som kan endre seg, viser foreløpig at skal komme rundt 40 millimeter, kanskje mer i ytre strøk.

- Det vil også regne en del utover uka, så til sammen blir det ganske vått i løpet av uka, sier meteorlogen.

Fredag 3. august ble det meldt om et par tordenbyger er på vei inn på Finnmarksviddafra sør. Det ble også registrert lyn.

NVE sendte også ut varsel om jord- og flomskredfare på gult nivå for deler av Troms og Finnmark fra fredag ettermiddag til lørdag morgen.

- Oppfordringen er: Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Sjekk farevarsel her: http:// varsom.no/flom-og-jordsk redvarsling/varselid/207510, skrev meteorologene på Twitter.

En grovkornet værmelding for neste uke i #Norge! Mest regn får Vestlandet 💦 Østlandet blir stadig tørt, selv om uforutsigbare byger kan dukke opp! Kartet viser ventet nedbør summert opp for hele uka. Temperaturmessig blir det ei ganske vanlig norsk sommeruke over hele fjøla. pic.twitter.com/VTR98tKDkN