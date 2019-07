Nå blir det varmere sommervær på Svalbard

I helgen er det ventet opptil 19 grader i Longyearbyen, som er langt varmere enn det som er normaltemperaturen for juli måned.

Svalbard og Spitsbergen generelt er vel ikke akkurat forbundet med sol og varme - uansett årstid. Likevel er det nok godt for innbyggerne også i denne delen av landet å få litt varmere vær enn det normalt er.

- Varmere luftmasser trekker innover Spitsbergen på lørdag, og særlig rundt Longyearbyen kan det bli skikkelig sommerlig temperatur, skriver Meteorologisk institutt.

Statsmeteorolog Ragnhild Nordhagen sier at de kan få mellom 15 og 18 grader, og kanskje også opp til 19 grader lørdag denne uken.

Det blir også mye varmere enn det har vært hittil i år. Den høyeste temperaturen på dagtid ble målt 14. juni, og var på 12,1 grader. Den varmeste døgntemperaturen hittil i 2019 er imidlertid på kun 8,7 grader, og var den 23. juni.

Varmerekord

Den aller varmeste dagen som har vært på Svalbard, ble målt i Longyearbyen 16. juli 1979. Da var det 21,3 varmegrader.

- Det ser ikke ut til at varmerekorden blir slått i helgen, sier Nordhagen.

Men hvor ofte er det egentlig over 20 grader på Svalbard? Forsker Ketil Tunheim ved Meteorologisk institutt sjekket det opp da Nettavisen ringte torsdag formiddag.

- Kun én dag har det vært over 20 grader, og det var i 1979. Det er i alle fall det som er registrert i systemene våre, sier han.

Gjennomsnittstemperaturen for juli på Svalbard eller også langt unna rekordtemperaturen.

- Månedsmiddeltemperaturen for juli på Svalbard Lufthavn er 5,9 grader, forteller han.

UNIVERSITET: Universitetssenteret på Svalbard og Svalbard Museum. Longyearbyen er Svalbards administrasjonssenter og ligger innerst ved Adventfjorden på øya Spitsbergen. Stedet har litt over 2000 innbyggere og er en av verdens nordligste bosetninger. Flere steder er det mulig å se rester etter kulldriften som ble grunnlaget for byen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Sola skinner over Svalbard

Hele Nord-Norge nyter godt av at de varme luftmassene kommer inn fra øst i helgen. Først kommer varmen til Spitsbergen, før den trekker sørover til resten av Nord-Norge.

- Det ser ut til at det varmeste området på Spitsbergen blir i Longyearbyen på Svalbard, der hvor sola tar godt. Ellers rundt på øya blir det lavere temperaturer, sier Nordhagen til Nettavisen.

For det ser nemlig til at det blir en del sol med lettere skydekke på dagtid. Dette gjelder for Longyearbyen og nordvestover, mens det blir jevnt skydekke øst og sør på Spitsbergen.

- Det er vanskelig å sammenligne med det som er sommerlige temperaturer på fastlandet, men det blir varmt for dem som bor i Longyearbyen lørdag, sier hun.

SAMLINGSPUNKT: Svalbard kirke og Svalbard barnehage. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Tåke på kysten

Varmen ser heller ikke ut til å komme for å bli. Etter lørdag blir det igjen lavere temperaturer.

- Varmen når en topp på lørdag, og i dagene etter vil det bli rundt 10 grader, forteller meteorologen.

Spitsbergen er generelt utsatt for havtåke både i øst og i vest. Derfor kan temperaturen på kysten raskt synke om det blir mye tåke.

