Nå bør du ikke drikke vann fra bekken

Harepest er påvist hos harer flere steder i Sør-Norge. Det kan gjøre både mennesker og hunder syke.

Harepest (tularemi) er en smittsom infeksjonssykdom som forårsakes av bakterien Francisella tularensis. Det er Veterinærinstituttet har påvist sykdommen tularemi, som også kalles harepest, hos flere harer i Sør-Norge.

- I områder med harepest bør man ikke drikke vann direkte fra bekker og andre vannforekomster, unngå å bli slikket av hunder som har vært i kontakt med selvdøde eller syke harer og smågnagere.

Det sier Knut Madslien, vilthelseansvarlig ved Veterinærinstituttet i en pressemelding.

Han legger til at du også bør du følge rådene til Folkehelseinstituttet om sikring av brønner og oppkommer.

HAREPEST: Harepest finnes over hele Norge, men er oftest påvist i Sør-Norge. Hare og smågnagere kan bli svært syke og dør vanligvis etter noe dager, hvis de blir smittet av harepest, ifølge en pressemelding fra Veterinærinstituttet. Foto: Colourbox

Influensalignende symptomer

Mennesker kan smittes av harepest og sykdommen opptrer regelmessig hos mennesker i Norge, ifølge Veterinærinstituttet.

- Størst antall tilfeller ses i år med store smågnagerbestander. Som hos hare ses de fleste tilfellene på ettersommeren og høsten, men det er også registrert tilfeller om vinteren, sier Madslien i pressemeldingen.

Den viktigste smittekilden er lokale drikkevannskilder (brønnvann) som er forurenset med kadaver eller ekskrementer fra smågnagere som er smittet.

Fakta Harepest ↓ Mennesker kan smittes på tre måter: Ved direkte kontakt med gnagere eller deres avføring

Indirekte via forurenset drikkevann

Insekter og flått kan bære med seg smittestoff som de overfører ved stikk eller bitt

Det er aldri observert smitte mellom mennesker Slik utarter sykdommen seg: Kan gi langvarig feber, bylldannelse i huden eller halsbetennelse og hovne lymfekjertler

Noen har sykdommen helt uten symptomer

Under legeundersøkelsen finnes ofte ømme og forstørrede lymfeknuter, og det kan dannes puss i dem.

Alle som får sykdommen kan få forstørret milt, uspesifikt utslett, muskelsmerter og utmattelse.

Prøver fra betent vev eller prøver fra miljøet kan gi rask diagnose. Blodprøve for påvisning av antistoffer mot bakterien vil også bekrefte diagnosen. Antistoff utvikles vanligvis først 2-4 uker etter smitte og kan påvises flere år senere. Kilde: NHI.no

Vanligvis tar det tre til fem dager fra mennesker blir smittet til de blir syke. Blir du smittet, vil du vanligvis få influensalignende symptomer og kan behandles effektivt med antibiotika.

Lite matlyst

Mennesker kan også smittes via slikking av smittede hunder og katter, og også mygg og flått kan overføre smitte fra dyr til mennesker.

- Kjæledyr og husdyr regnes som relativt lite mottagelige, men hunder som smittes av harepest får typisk feber og liten matlyst i noen dager, men de blir vanligvis ikke alvorlig syke og symptomene er som regel forbigående, sier Madslien i pressemeldingen.

Har du kjæledyr er det derfor lurt å unngå å la dyret spise eller snuse på døde harer eller smågnagere, i alle fall i den grad det er mulig å kontrollere det.