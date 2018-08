Nå bør du sjekke om du har fått dette krypet i huset

Husbukken spiser hus og dukker opp i stadig flere deler av landet. Forskere trenger din hjelp for å kartlegge billens utbredelse.

(ANB): Hittil har husbukk har vært vanligst på Sørlandet, i Trøndelag og på Vestlandet. Nå tilsier klimaendringene at den kan spre seg mot nye områder.

– På grunn av klimaendringene er det en klar fare for økt husbukkaktivitet – både i områder der den er kjent fra før og i nye geografiske områder, for eksempel på Østlandet, sier Johan Mattsson i rådgivningsfirmaet Mycoteam.

På oppdrag for Riksantikvaren skal firmaet foreta en landsdekkende kartlegging av trebillens spredning. Da trenger de publikums hjelp.

Les også: Slik blir du kvitt den irriterende vepsen



– Det er hele 50 år siden det ble foretatt en grundig kartlegging av husbukkens utbredelse. For å hente inn fakta er vi avhengige av at folk over hele landet rapporterer inn til oss dersom de oppdager husbukk, sier Mattsson til det oppdragsfinansierte nyhetsbyrået Newswire.

Husbukken utvikles langsomt i treverket, og skadene oppdages ofte ved tilfeldigheter eller i forbindelse med reparasjoner og vedlikehold.

– Billene er mest aktive i sommermånedene, og mange oppdager skadene på sensommeren og høsten, forteller Mattsson.

Les også: Slik velger du riktig utegulv

Selv om billen bare er knappe 20 millimeter lang, kan den gjøre skade på bygninger over tid.

– Husbukken lever av bartrevirke og kan angripe alle deler av huset. Den lager skade i bjelker, panel og tregulv, uttaler han.

Billen trives best i 20 til 30 graders varme i ved som er nokså fuktig.

– Den foretrekker ferskt treverk der næringsinnholdet er høyt. I tørt og eldre treverk utvikler den seg saktere, sier Mattsson.

Han mener klimaendringer har ført til oppblomstringen av arten.

Les også: Nå har denne blitt populær blant kjeltringene

Skal man bli kvitt husbukk, må skadeomfanget først kartlegges. Noen ganger kan det holde å bytte ut deler av treverket, andre ganger må det kjemiske midler til for å få bukt med skadedyret.

Den indre delen av treverket er sterkt ødelagt av husbukklarver.

– Hvis angrepet ser ut til å være gammelt, for eksempel over 50 år, er det stor sannsynlighet for at angrepet har stoppet opp og billene har dødd ut av seg selv. Da trenger man ikke foreta seg noe, sier Mattsson.

For å finne ut om angrepet er nytt eller gammelt, kan man se om boremelet er lyst. Eldre boremel gulner i fargen. Man kan også ta en kniv og lete seg frem i synlige ganger. Finner man larver i treverket, er husbukken aktiv.

(ANB)

Mest sett siste uken