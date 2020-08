Nå er byggingen av Fornebubanen igang - før endelig godkjenning

Etter mange års forsinkelser, har de nå fått fart på arbeidet.

Fornebubanen har vært årelang føljetong i Oslo. Det nye T-baneprosjektet mellom Majorstua og Fornebu har blitt lovet og utsatt en lang rekke ganger.

Senest i sommer ble det etterlengtede prosjektet brukt som et forhandlingskort i den store krangelen om ny E18, der fremtiden til prosjektet ble lagt i potten.

Nå er ting i gang

Men nå er reguleringsplanene i både Oslo og Bærum klare, og det ser også ut til at E18-krangelen får sin løsning.

Alt ligger nå klart for at den nye T-banelinjen mellom Majorstuen og Fornebu vil bli bygget. Foto: (Multiconsult)

Det gjør også at det fysiske arbeidet med Fornebubanen nå settes i gang - allerede før prosjektet har fått sin endelige godkjennelse.

Da Nettavisen besøkte Fornebu tirsdag, var områder avsperret og det var satt opp informasjonsskilt om at anleggsarbeider relatert til at Fornebubanen pågikk.

Anleggsarbeider er nå igang på Fornebu. Foto: Magnus Blaker (Nettavisen)

- Det er riktig observert at vi har startet med de forberedende arbeidene til Fornebubanen rett syd for bygget med adresse Fornebuveien 50, sier kommunikasjonssjef Line Fredriksen i Fornebubanen til Nettavisen.

- Der jobber Fornebubanen og entreprenør Marthinsen & Duvholt med forberedelser til et tverrslag som skal gå ned til hovedtunnelen ved Fornebuporten stasjon. Tverrslaget brukes for tilkomst til hovedtunnelen, uttransportering av masser og kan også fungere som nødutgang når Fornebubanen står ferdig. Dette arbeidet vil medføre blant annet omlegging av gang- og sykkelvei, forteller hun.

Liten tyvstart på prosjektet

Hun bekrefter at de nå bare står og venter på endelig godkjennelse før det blir full aktivitet:

- Det er forventet oppstart på selve prosjektet med igangsetting av grunnentreprise på Fornebu sør i løpet av høsten 2020.

- Det er klargjort for valg av entreprenør, men vi venter på endelig godkjenning av finansiering før kontrakt kan undertegnes. Det trengs politiske vedtak knyttet til garantier som det ikke ble anledning til å fatte før sommeren, men vi regner med at den nødvendige dialogen gjenopptas med det første og at vi kan starte selve byggingen ganske raskt.

Gigantprosjekt

Fornebubanen er et gigantisk samferdselsprosjekt i Oslo. Selve T-banen er antatt å koste rundt 16 milliarder kroner å bygge, og vil blant annet kreve en større ombygging av Majorstua T-banestasjon, som er det viktigste knutepunktet for T-banen.

Fornebu har enorme arealer som ikke er utbygget i påvente av at Fornebubanen skal komme. Foto: (Google)

Går alt etter planen vil T-banen være ferdigstilt i 2027, og vil muliggjøre en betydelig utbygging av nye boliger og kontorer på Fornebu, som i dag har sprengt transportkapasitet.

Fra før av ligger blant annet hovedkontorene til Telenor, Equinor og Aker Solutions i området - og ikke minst Telenor Arena som lider under dårlig transportkapasitet under store arrangementer. Det er planlagt rundt 30.000 nye arbeidsplasser og over 5000 nye boliger på halvøya som tidligere huset Norges hovedflyplass.

