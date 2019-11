Nå er denne grisen en del av tilbudet på flyplassen i San Francisco

LiLou (5) blir med på selfier og spiller på et lekepiano for å hjelpe passasjerer mot stress og angst.

LOS ANGELES (Nettavisen): Det er ikke uvanlig i USA å se at visse passasjerer har med seg et dyr, spesielt hunder, om bord på et fly.

Såkalte terapi-dyr skal blant annet bidra til å dempe angst og flyskrekk blant passasjerene som har dem med.

Nå har San Francisco internasjonale lufthavn gjort en terapi-gris til et fast innslag på flyplassen, skriver Reuters.

LiLou (5) er nå en del av interiøret i avgangshallen, og tar imot og hilser på passasjerer som skal reise. Grisen blir med på bilder og hun spiller til og med på et lekepiano.

Hennes faste uniform er en pilothatt, og hun får neglene malt røde av eieren Tatyana Danilova.

POPULÆR: LiLou har blitt tatt godt imot av passasjerene på San Francisco internasjonale lufthavn. Foto: Jane Ross (Reuters/NTB Scanpix)

LiLou (5) er verdens første terapi-gris på en flyplass, ifølge Reuters. Noen vil kanskje mene tilbudet er noe spesielt, men det skal ha bli tatt godt imot.

- Folk er veldig glade for å bli distrahert fra reisen og rutinene, uansett om de flyr i forbindelse med arbeid eller ferie, sier Tatyana Danilova til Reuters.

- Alle blir vanligvis veldig glade, og det får dem til ta en liten pause og smile, legger LiLous eier til.

DUO: LiLou sammen med eieren Tatyana Danilova. Foto: Jane Ross (Reuters/NTB Scanpix)

Hun forteller at Lilou bor sammen med henne i en leilighet i San Francisco sentrum, der den går turer hver dag og sover i sin egen seng.

LiLou er en del av flyplassens «Wag Brigade» - en organisasjon som tar med terapi-dyr for å muntre opp passasjerer og hjelpe dem mot stress, angst og flyskrekk. Alle dyrene er spesialtrent til en slik oppgave.

Jennifer Kazarian jobber med kundeservice på San Francisco internasjonale lufthavn, og hun sier terapidyrene har bedret miljøet på hele flyplassen.

- Da vi først innførte programmet, var hovedmålet å lette stress for passasjerene. Vi har imidlertid funnet ut at det har ført til en tilknytning til passasjerene våre, og det har vært helt fantastisk, sier Kazarian til Reuters.