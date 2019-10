Nå er det blitt så pinlig at hele kongeriket rødmer

Prinsesse Märtha Louise velger selvsagt kjæreste som hun vil. Men da velger hun samtidig noen konsekvenser.

Jada, vi ble litt overrasket da Märtha Louise begynte å snakke med hester. Vi ble litt brydd da hun startet Engleskolen og mente hun hadde kontakter på den andre siden.

Og jammen lo vi litt usikkert da hun presenterte nykjæresten Durek Verrett og dro på turne fra kirkebygg til kirkebygg under tittelen Prinsessen og sjamanen.

Men så begynte det å ta av:

I begynnelsen av måneden kunne sjamanen fortelle om «åndelige» merker på innsiden av vagina til en irsk tv-kanal med det passende navnet Virgin, og at han kunne «rense» kvinner som har hatt mange sexpartnere.

Så kom podcasten der han røpet oppsiktsvekkende detaljer fra sitt eget seksualliv med kjæresten, som vi happen to know.

Alt dette kan selvsagt være stor underholdning, og sosiale medier har flommet over av vitser og fantasirike ordspill. Men så ble det plutselig litt alvor også:

For i boken «Spirit Hacking», som kommer på norsk i slutten av måneden, kan han fortelle at om du får kreft, så er det egentlig din egen feil.

Det er nemlig du selv som ønsker sykdommen, mener sjamanen, som selvsagt kan få deg til å «ombestemme» deg mot betaling, og da er det vel bare et tidsspørsmål før noen også ønsker å anmelde ham etter det som før het kvakksalverloven - nå «lov om alternativ behandling av sykdom».

Prinsesse Märtha Louise og sjaman Durek under et foredrag på Clarion hotell i Stavanger. Foto: (NTB scanpix)

Så hjelper det selvsagt ikke at allverdens leger og eksperter og spesialister rykker ut og tilbakeviser sprøytet, som for eksempel kjendislege Wasim Zahid i videoen under. Ifølge Dagbladet svarer Durek Verrett på sin instagram-konto:

- Er de sjamaner? Har de trent på metodene våre? Har de satt seg ned og hatt en samtale om metodene våre? Lært om dem? Neppe. Og til de gjør det, er jeg ikke interessert i flere meninger.

Neivel. Er du ikke trollmann selv, kan du bare holde munn.

Nå er jo verden full av tulinger. Eneste grunnen til at vi er opptatt av akkurat denne, er at han er kjæreste med kong Haralds datter. Og hva kan vi gjøre med det?

Ingenting.

Märtha Louise er selvsagt kjæreste med akkurat hvem hun vil. Hun har allerede gitt fra seg bruken av prinsessetittelen i kommersielle sammenhenger, noe mer kan vi ikke forlange. For, som hun sier selv, hun vil alltid være sin fars datter.

Og her ligger jo problemet:

Vi er mange som kan kalle oss situasjonsbestemte monarkister her i landet. Vi er egentlig republikanere, for vi skjønner selvsagt at kongedømmet er en udemokratisk anakronisme fra en svunnen tid.

Men samtidig ser vi fordelene. Vi ser glansen de kaster ved utenlandsbesøk, reklameverdien de gir til næringslivet, pompen og prakten de tar med seg når bruer skal åpnes og jubileer skal feires.

Men det går bare så lenge de kongelige fyller rollene sine. Så lenge den folkekjære kong Harald er akkurat passe kongelig og akkurat passe folkelig. Så lenge vi liker dronning Sonja og Mette Marit, og så lenge Haakon ser ut til å kunne fylle sin fars og bestefars sko.

Nå holder det hardt. Akkurat nå rødmer kongeriket i skam, samtidig som vi forsøker å spøke det vekk så godt vi kan på sosiale medier og i selskapelige lag.

Prinsesse Märtha Louise velger selvsagt kjæreste som hun vil. Men da velger hun også helt på egenhånd å svekke oppslutningen om det norske kongehuset.