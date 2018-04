Nå er det like før hertuginne Kate får baby nummer tre

For tre uker siden hadde hun siste arbeidsdag. Mandag kom sperringer opp rundt vingen av St. Mary's Hospital der hertuginne Kate skal føde sitt tredje barn.

Britiske medier renner over av spekulasjoner rundt den kongelige fødselen, der prins William og hertuginne Kate holder kortene tett til brystet. Mye tyder imidlertid på at det skjer noe temmelig snart.

Hertuginnen gikk ut i mammapermisjon for tre uker siden, og i Storbritannia som i Norge er det temmelig vanlig å ta permisjonen da, selv om britene kan gå ut i permisjon opptil 11 uker før termin. Hertuginne Kate ble sist fotografert offentlig da hun og resten av kongefamilien tradisjonen tro var til stede under påskegudstjenesten i kapellet på Windsor slott 1. april.

Sperringene oppe

Allerede i oktober bekreftet kongehuset at termin er en gang i april, og spekulasjonene har kretset rundt at 23. er den eksakte datoen. Mandag ble det satt opp midlertidige sperringer rundt parkeringsplassen ved Lindo Wing ved sykehuset, der fødselen etter planen skal finne sted.

Ifølge The Sun skal sperringene stå ut måneden. Da prins George (4) og prinsesse Charlotte (2) ble født hadde sperringene vært oppe i to uker. Vanity Fair melder at rekkverket er nymalt ved trappene der paret etter tradisjonen skal fotograferes første gang med den nyfødte.

Hertugparet har ikke ønsket å få vite babyens kjønn på forhånd, så på toppen av spillselskapenes oddslister ligger både jente- og guttenavn. Kongelige favoritter som Mary, Elizabeth, Victoria, Arthur, Albert og James troner øverst.

Kvalm og sprek

4. september i fjor kom kongehusets melding om at hertuginnen var gravid med parets tredje barn. Vanligvis offentliggjøres kongelige fødsler når det er gått rundt tre måneder av graviditeten, men for Kate har beskjedene etter alt å dømme kommet når hun er to måneder på vei.

Ifølge The Sun er offentliggjøringen tvunget fram fordi hertuginnen har slitt så mye med kvalme alle gangene hun har vært gravid. Hun har uteblitt fra oppdrag, det har vært nødvendig å forklare hvorfor. Etter første trimester har hun tilsynelatende vært i svært god form.

Ifølge The Daily Express bryter hertugparet med kongelig tradisjon – igjen – og vil ikke hyre inn ekstra hjelp for å ta seg av verken den nye babyen eller de to andre barna før og etter fødselen. De har for øvrig en fast barnepasser ved Kensington Palace for sine små, som tar seg av dem når foreldrene er ute på jobb.

