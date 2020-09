Nå er det på tide USA tar ansvar

Donald Trump og USA har nylig valgt å gå ut av det globale vaksinesamarbeidet som over 170 nasjoner er med på.

Av Arina Aamir, styremedlem i Aker Unge Høyre

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

COVAX er et vaksinesamarbeid som USA har gått ut fra.

Dette samarbeidet, som Norge er en del av, betyr at hvis en av vaksinene alliansen satser på lykkes, og virker mot korona, vil Norge få tilgang på doser av denne.

COVAX skal ikke bare hjelpe de allierte, men det vil også bli delt ut doser til de lav- og mellominntektslandene som ikke har råd til dem selv.

Skuffende ansvarsfraskrivelse

Det er skuffende at USA ikke tar ansvar som en av verdens største stormakter i det internasjonale arbeidet knyttet til vaksineutvikling - og til finansieringen av denne vaksinen til utviklingsland som ikke har sjans til å klare å komme seg gjennom korona-pandemien på egenhånd.

Argumentet til Trump henger ikke på greip. Han mener at WHO ikke har håndtert utbruddet av koronaviruset på en god nok måte, og samtidig ikke har gjort de endringene USA har bedt om.

Og det er grunnen til at han vil tre ut av et slik viktig og ideelt samarbeid for å kunne redde liv.

Da utbruddet av Covid-19 kom til verden, kjente ingen til det. Ingen visste hvordan man blir smittet av det, hva som forårsaket det, hvilke konsekvenser viruset kan ha for en, og hvordan å unngå mest mulig spredning.

Har gjort sitt beste med det de har av ressurser

WHO har gjort det beste de kan med ressursene de har for å sikre lavest mulig spredning, men det er ingen enkel oppgave når man har så lite informasjon og kunnskap om et slikt virus.

Det er på tide at Trump kommer til fornuft. Midlene USA ville gitt i dette samarbeidet ville vært ideelt for å kunne redde liv.

For å kunne redde flere fra å dø av dette grusomme viruset. For å kunne sørge for at flere tusen, om ikke millioner av mennesker, kunne få et lengre og friskere liv - og for å kunne sørge for at hele verdens befolkning kunne komme tilbake til sin normale hverdag.

Valget Trump har gjort, på vegne av hele USA og alle de 328,2 millioner innbyggerne i landet, vil ikke bare få konsekvenser for verden rundt, men også for dem selv.

Vaksine vil ikke kunne beskytte alle da

USAs valg om å holde seg utenfor det internasjonale vaksinesamarbeidet vil føre til at en ny vaksine ikke vil beskytte alle mot viruset, og dermed vil deler av den amerikanske befolkningen være sårbare for smittetilfeller som kommer til landet via turisme og lignende.

I tillegg til dette er USA avhengige av at økonomien i stater utenfor USA gjenoppbygges, for at landets egen økonomi skal få et oppsving.

- Vi, de heldige

Vi som er så heldige som har økonomien til å følge korona-tiltakene, til å sitte i våre hjem for å beskytte oss mot dette grusomme viruset, og vi som har muligheten til å hjelpe andre til å komme seg gjennom denne pandemien, burde gjøre alt i vår makt til å komme oss gjennom dette sammen.

Arina Aamir. Foto: (Privat)

Det er ikke alle som har det like godt som oss. Det er mange som ikke har råd til å sitte hjemme for å beskytte seg selv fra denne pandemien. Gjør de det, vil de dø av sult - og velger de å gå på jobb, kan de dø av korona-viruset.

I den vanskelige tiden trenger vi verdensledere som står sammen og samarbeider konstruktivt slik at alle kan få hverdagen sin tilbake på en trygg måte.

Egeninteresser som veier tyngst

Det siste vi trenger er en leder som Trump som ser kun ser sine egne interesser i dette, og overlater flere millioner mennesker til en utrygg fremtid.

Det er på tide at vi setter ned foten og sørger for at alle mennesker rundt om i hele verden får sikret seg et trygt og godt liv uten fare for sine liv.