Nå er hetebølgen over for denne gang: - Fare for lokalt mye nedbør

Fra og med lørdag kveld og natt til søndag blir det store temperaturendringer på Østlandet.

Over store deler av Sør-Norge har det de siste dagene vært sol, skyfritt og høye temperaturer. Det blir det en endring på nå, ifølge vakthavende meteorolog Kristin Seter.

- Det er litt omlegging av værsituasjonen nå. Vi har hatt en periode nå med veldig varmt og ganske så tørt vær, men fra og med i morgen kveld og natt til søndag så kommer det en kaldfront innover Sør-Norge, sier hun til Nettavisen.

Mye nedbør

Kaldfronten bringer med seg nedbør til blant annet Østlandet, og det er også fare for lokalt mye nedbør ifølge Seter.

- I tillegg vil temperaturen gå ned ganske mye. Det betyr ikke at det blir iskaldt akkurat, men det blir en stor nedgang i forhold til den varmen vi har hatt nå, sier hun.

Meteorologen forklarer at tørke ikke er bra for hverken grunnvann, vannstand, avlinger og skogbrannfare, og at det derfor kanskje er mange som er glade for at det ikke blir like varmt.

- Det er veldig mange grunner til at det blir bra med litt regn nå altså.

Det er sendt ut et gult farevarsel for skogbrannfare både på Østlandet, i Trøndelag, og i Nordland.

- Så det er tørt over store deler av landet, opplyser Seter.

Hun legger til at det alltid er en viss skogbrannfare om sommeren, og at det først er når det er unormalt stor fare at de sender ut farevarsel.

- Det blir nok uansett på mange måter bra med en liten regnskur, også får vi bare håpe at nedbøren ikke blir alt for intens, slik at det blir skader ut av det, sier meteorologen.

Hetebølgen er over

For de som håper at de kjøligere temperaturene bare er midlertidig har Seter dårlig nytt.

- Den her hetebølgen, hvis du vil kalle den det, den er nok over nå med siste dag i morgen. Da går vi over til en periode med litt mer variabelt vær. Det blir ikke dårlig vær hele tiden, men nå får vi en periode med temperaturer rundt 15 grader, sier hun og fortsetter:

- Og så vil det bli perioder med nedbør, men det vil også bli perioder med sol. Kort fortalt kan du si at vi får litt mer veksling i været, og litt mer moderate temperaturer. Men det er fremdeles helt innenfor vanlig norsk sommervær.

Meteorologen understreker at selv om det blir vesentlig kaldere enn det har vært, så blir det jo ikke kulde.

- På dagtid kan det bli opp mot 20 grader, og hvis det er sol i tillegg så er jo det kjempebra, avslutter hun.