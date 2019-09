Nå er Lan Marie Berg større oddsfavoritt enn Siv Jensen til statsministerposten

- Et scenario som ville vært helt utenkelig for bare noen få år siden, sier spillselskapet om rankingen.

OSLO (Nettavisen): Bookmakere har mer tro på Ap-leder Jonas Gahr Støre som statsminister fra nyttår 2022 enn Høyre-leder Erna Solberg, mens MDG-profilen Lan Marie Nguyen Berg levnes større sjanser enn Frp-leder Siv Jensen.

Med 75,00 i odds er Berg, som i dag er byråd for miljø og samferdsel i Oslo, den fjerde største favoritten til å være statsminister 1. januar 2022, ifølge oddssetterne i selskapet Bettsson. Siv Jensen får 80,00 i odds.

- Helt utenkelig for få år siden

- Vi mener at stortingsvalget 2021 nok kommer for tidlig for at en MDG-politiker er en klar statsministerkandidat, men på sikt er det ikke noe vi kan utelukke. MDG er en klar motpol til Siv Jensen og FRP, og våre oddssettere mener nå Berg er en større favoritt inn mot neste valg enn nettopp Jensen. Man kan jo ikke si noe annet enn at det er oppsiktsvekkende. Det er et scenario som ville vært helt utenkelig for bare noen få år siden, sier pressesjef i Betsson, Joakim Ingebrigtsen, ifølge en pressemelding fra selskapet.

Støre på førsteplass

Betsson har altså Støre på førsteplass, tross at Arbeiderpartiet gikk kraftig tilbake i oppslutning sammenlignet både med siste kommunestyrevalg (-8,2 prosentpoeng) og stortingsvalg (-2,6 prosentpoeng). Setter du penger på Støre, får du bare 1,70 ganger innsatsen hvis du vinner.

På tredjeplass - foran Berg og Jensen og bak Støre og Solberg - har oddssetterne plassert Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. De viser til at Sp nå er landets tredje største parti i velgeroppslutning og at de kan havne i forhandlingsposisjon til å kreve statsministerposten ved neste stortingsvalg. Bookmakerne holder ikke «Vedum-regjeringen» som et sannsynlig scenario, men vil ikke utelukke det.

Valgforsker: - Tydelig rødgrønn bølge

Valgforskere har vært ute og snakket om at årets kommunevalg kan være en forsmak på hva som kommer:

- Hvis man tolker disse resultatene opp mot stortingsvalget om to år, så kan det hende at det går mot et skifte. Det er en tydelig rødgrønn bølge, uttalte Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til NTB tirsdag.

Årets kommunevalg viser tilbakegang for de borgerlige partiene, framgang for de grønne og velgere som generelt er blitt mer rødgrønne.

Til Nettavisen har Bergh uttalt at resultatene fra storbyene på sikt kan åpne opp for MDG i regjering:

- Et vellykket samarbeid i storbyene kan legge en mal for samarbeid på riksplan og regjeringsdannelse, uttalte Bergh til Nettavisen onsdag.

