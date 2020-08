Nå er nordmenn flest positive til munnbind: - Viljen har aldri vært høyere

Sommeren har gitt en kraftig økning når det gjelder hvor mange nordmenn som er positive til munnbind.

Hele 54 prosent er nå positive til å bruke munnbind i Norge. 23 prosent er negative, mens 23 prosent svarer verken eller, ifølge Norsk koronamonitor.

Les også: Nasjonal skjenkestopp og hjemmekontor - her er tiltakene

Nordmenns oppfatning av munnbind har endret seg markant i løpet av sommeren. Andel nordmenn som er positive til å bruke munnbind i Norge har nemlig økt med hele 21 prosentpoeng siden mai.

- Viljen til at vi skal bruke munnbind i Norge har økt gjennom ferien, og har aldri vært høyere enn nå i august, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion i en pressemelding.

8549 nordmenn er spurt i undersøkelsen som Opinion står bak.

Les også: Per Sandberg om skjenkestopp: - Smitten kommer ikke fra pubgjester

Flertallet i Norge synes nå gjenåpningen av samfunnet går for fort

Over 14.000 nordmenn er løpende spurt om hvordan de synes gjenåpningen av samfunnet går. Den siste uken svarer 52 prosent at det går for fort, som er en økning på 10 prosentpoeng fra juli, 20 fra juni og 30 prosentpoeng fra mai.

Les også: En korona-vaksine for nødbruk kan være klar i høst - den vil ikke Norge ta i bruk

- Nordmenn har hele tiden stått på bremsen fremfor gassen når det gjelder spørsmålet om gjenåpning. Bekymringen for at åpningen går for fort har økt voldsomt fra måned til måned. Omtrent ingen synes gjenåpningen går for sakte, sier Nora Clausen.

Bare 4 prosent synes det går for sakte, og 44 prosent mener tempoet er riktig.

(©NTB)