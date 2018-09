En syklist i Oslo omkom sentrum etter å ha blitt fastklemt under en lastebil i Operagata.

OPERAGATA (Nettavisen): Ulykken fant sted ved en bussholdeplass i utenfor Oslo sentralstasjon torsdag. Samtlige nødetater er på stedet.

SISTE: Politi på stedet bekrefter overfor Nettavisen at syklisten omkom.

- Det har vært en trafikkulykke mellom en syklist og en lastebil, der syklisten har omkommet, sier politiets innsatsleder, Svend Bjelland, til Nettavisen.

- Det er en kvinne, legger han til.

Syklisten ble fastklemt under lastebilen etter ulykken og nødetater jobbet en stund på stedet med å frigjøre vedkommende. Politiet opplyser at det må påregnes at veien blir stengt en god periode.

- Samtidig skal vi også avhøre vitner på stedet, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Det er store blokkeringer i trafikken og kø i alle retninger i forbindelse med ulykken, opplyser politiet på Twitter. Det er uklart nøyaktig hva som er årsaken til ulykken.

(NTB/Nettavisen)

