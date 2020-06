Nå er vårt siste håp at Trump blir gjenvalgt

USA er i flammer, og Trump er som vanlig bare opptatt av å opprettholde populariteten hos kjernevelgerne.

For Donald Trump er en invitasjon til dialog det samme som å vise svakhet. Nå får vi bare håpe at han er trygg på å vinne valget i november. Ellers er det ingen som vet hva han finner på.

Dessverre intet nytt under solen

Det som skjer i USA om dagen er dessverre hverken nytt eller overraskende. Politivold mot svarte er regelen snarere enn unntaket, og rasismen i USA er både omfattende, utilslørt og rotfestet.

USA har avskaffet slaveriet, men aldri egentlig tatt et oppgjør med det. Du skal ikke så veldig langt ut på høyresiden før det er legitimt, om ikke vanlig, å kjøre rundt med klistremerker hvor det står:

«If I had known things would get this bad, I would have picked my own cotton».

Lett å være rebell i bunkeren sin

Det verste som har skjedd for Trump de siste dagene er at det har kommet ut i media at han oppholdt seg i bunkeren under Det hvite hus da demonstrantene rundt begynte å bli ubehagelig mange. Jeg tror neppe at han gikk ned ditt frivillig, men ble overtalt av sikkerhetsvaktene.

Det angrer han garantert på nå. Å gjemme seg på den måten er tegn på frykt og svakhet. Og er det noe Trump hater mest av alt, så er det å bli beskyldt for nettopp det.

Det Trump har, er gode instinkter på hva fansen vil ha. Han er rockestjernen som vet hvilke sanger som gir allsang og stadionbrøl. Sa da spiller han dem

Med bibelen i hånd

Så da var det bare en ting å gjøre. Nemlig å få demonstrantene skyflet av veien og spankulere bort til en nærliggende kirke og bli tatt bilde av med bibelen i hånden. Underforstått, her er gutten i røyken som ikke lar seg stoppe av lavpannede, ufyselige demonstranter.

I AM WINNING, WINNING, WINNING!

Hver gang Trump gjør noe vanvittig, og det er jo ofte, så folder folk over hele verden hender og tenker: nå må det være slutt for Trump. Nå må da amerikanerne se hvilken idiot, eller Hitler-lignende diktator de har valgt til president, og gå mann av huse for å unngå at han blir gjenvalgt.

Men nei, det er altså ikke slik ting henger sammen. Beklager, men det skjer ikke.

Polariserings-mesteren

Trumps popularitet er overraskende stabil. Og det samme er selvsagt antallet som hater han. Trump har polarisert USA enda mer enn det var - og det er så godt som ingen som bytter side. Uansett hva som skjer.

Det som skjer i USA akkurat nå, sier mer om landet enn om Trump

Det Trump har, er gode instinkter på hva fansen vil ha. Han er rockestjernen som vet hvilke sanger som gir allsang og stadionbrøl. Sa da spiller han dem. Han forsøker seg aldri på nytt materiell. Du vet det blir konsertens lavpunkt når den aldrende stjernen sier, «and now am I going to play a song from my new album.» Trump gjør ikke den feilen.

Ingen kaffe og småkaker

Det som skjer i USA akkurat nå, sier mer om landet enn om Trump. Man kunne ønske at han inviterte til dialog og forsoning, men det er ikke Trumps metode. For ham er det tegn på svakhet. For å vise styrke må du dominere, ikke invitere til kaffe og småkaker. That is the art of the deal!

Trump kommer ikke til å forandre seg, og de som støtter ham kommer ikke plutselig å tenke at demokratenes Joe Biden er et bedre alternativ.

Det er det som holder meg våken om natten, ikke at han ofte oppfører seg som en femåring som har mistet softisen i bakken

Massemobilisering av velgerne

I det kommende valget vil alt dreie seg om hvilken side som lykkes best med å få folk til stemmeurnene. Ingen blir president i USA fordi han eller hun er best likt. Alt dreier seg om antallet stemmer i hvert enkelt valgdistrikt. Alt koker ned til hvem som mobiliserer.

Min største frykt er at meningsmålingene ut over høsten skulle vise at Joe Biden har stor mulighet for å vinne. Da vil Trump gjøre hva som helst for å øke oppslutningen, eller tvinge amerikanerne til å stille seg bak han.

Nedstøvede atomraketter

En krig mot en tydelig ytre fiende er et kjent triks. Kanskje børste støvet av noen atomraketter som står og kjeder seg i de underjordiske siloene sine. Når det gjelder Trump kan man ikke utelukke noe.

Det føles vanvittig å si det, men vårt eneste håp nå at Trump føler seg trygg på at han blir gjenvalgt.

