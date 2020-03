Nå: Erna Solberg svarer på spørsmål fra befolkningen

- Vi har flere innlagt på sykeshus, flere som ligger i respirator og vi har allerede sett dødsfall i Norge, innledet Solberg spørretimen på Facebook.

- Kjære alle sammen, det er veldig rare tider vi lever i om dagen. Det er helt annerledes enn det vi er vant til, innledet statsministeren med å si. Det er en hverdag som sikkert er preget av kjedsommelighet, litt lite sosial kontakt, litt flere ting man har lyst å gjøre som vi ikke kan, og for noen, alvorlig bekymring for den situasjonen vi er oppe i.

- Bekymring for jobben, bekymring for om man blir syke, bekymring for folk som allerede er syke. Vi har flere innlagt på sykeshus, flere som ligger med respirator og vi har allerede sett dødsfall i Norge.

Erna vil ikke ha portforbud

Flere av de som har tatt kontakt har spurt statsministeren om ikke myndighetene bør bruke sterkere lut, og ha full lock down, eller portforbud. En person ønsker å ha 14 dager portforbud.

- Jeg tror ikke 14 dager portforbud hadde løst situasjonen vi er oppe i nå. Det er ganske dramatisk for alle funksjonene som må fungere i vårt samfunn. Vi har i praksis stengt ned mye aktivitet i Norge med de tiltakene vi har, sier Solberg.

- Med de tiltakene vi har innført, med fysisk avstand, tydelige råd til at du bør ha tydelig avstand til alle utenom de nærmeste i disse tider, at vi har mest mulig hjemmekontor, reiser minst mulig med de kollektive reisemetodene, tog, T-bane og andre ting, bidrar til at vi får ned hyppigheten til at folk blir smittet og blir syke. Men det er vanskelig å bli helt kvitt alt.

Statsministeren sier også at det kan være aktuelt å komme med sterkere tiltak for å bekjempe koronasmitte. Men foreløpig er rådene fra fagmyndighetene at det ikke innføres sterkere tiltak.