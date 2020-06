Nå får svenskene fritt reise rundt i landet - bekymring i feriebyene

Svenske reiserestriksjoner heves lørdag. Da blir det fritt fram i hele landet.

OSLO (Nettavisen): Tirsdag viser koronatallene fra Sverige 45.924 smittetilfeller, en økning på 791 det siste døgnet.

Videre er det registrert 2209 intensivinnleggelser og 4717 koronarelaterte dødsfall totalt.

Mandag viste tallene 45.133 smittetilfeller, 2191 intensivinnleggelser og 4694 koronarelaterte dødsfall.

- Vi ser nå en økning i antall smittetilfeller, og dette beror helt og holdent på en økende testing i primærhelsetjenesten, sa statsepidemiolog Anders Tegnell på pressekonferansen tirsdag.

Denne uken nærmer det seg 50.000 tester i Sverige.

Fra lørdag 13. juni kan svenskene igjen reise fritt innenlands. Da heves rådet om å avstå fra ikke-nødvendige reiser. Det betyr at personer som ikke har symptomer kan begynne å reise fra denne datoen, skriver Folkhälsomyndigheten på sine nettsider.

ØKENDE SMITTETALL: Kurvene fra Sverige viser nå en økning i antall smittetilfeller. Forklaringen er en kraftig opptrappingen av testingen i primærhelsetjenesten (grønn kurve). Kurvene viser sju dagers glidende gjennomsnitt. Foto: (Folkhälsomyndigheten)

- Hold avstand på campingplassene

Tegnell benyttet anledningen på pressekonferansen tirsdag til å minne om at de generelle rådene gjelder.

- Det gjelder å holde avstand, blant annet på campingplassene, sa statsepidemiologen.

De generelle rådene handler om å holde avstand og avstå fra reiser om man føler seg det minste syk. Svenske helsemyndigheter understreker at disse rådene nå blir viktige enn noensinne.

Bekymring i svenske sommerbyer

Et av spørsmålene på pressekonferansen gjaldt bekymringen i noen svenske sommerdestinasjoner, blant annet region Kalmar sør i Sverige, der man bekymrer seg for bølgen av tilreisende.

Johanna Sandwall i Socialstyrelsen bekrefter at svenske myndigheter tar denne bekymringen på alvor og fredag vil presentere en plan for hvordan sentrale myndigheter skal kunne støtte lokale myndigheter om behovet melder seg.

- Vi tror det blir behov for det, sa Sandwall.

Også i Hallands län har man gitt uttrykk for bekymring for at reiserestriksjonene heves. Bekymringen går blant annet på at helsetjenesten risikerer å bli overbelastet.

- Viktig for helsen

- Det er viktig for den psykiske og fysiske helsen å ha en meningsfull ferie. Dette er en beslutning som gjør det lettere for folk å planlegge sommeren uten å behøve å tenke på hva som er nødvendig reise og ikke, men jeg vil vektlegge betydningen av at alle følger våre anbefalinger om å holde seg hjemme ved de minste symptomer, vaske hendene nøye, holde avstand til andre og unngå trengsel, uttalte Folkhälsomyndighetens generaldirektør Johan Carlson tidligere denne uken.

Utenlands gjelder fortsatt svensk UDs reiseråd fra 14. mars om å avstå fra ikke-nødvendige reiser. Disse rådene gjelder fram til 15. juli.

