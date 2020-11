Nå får Trump høre det av toppsjefene

- Demokratiet svekkes i øynene til våre egne borgere og nasjonens posisjon og rykte på den globale scenen blir redusert.

NEW YORK (Nettavisen): Ifølge New York Times planlegger 100 toppledere i USA å sende et brev til president Donald Trump der de øyeblikkelig ber Trump administrasjonen om å anerkjenne Joe Biden som president og starte overgangen til en ny administrasjon.

Krever et bekreftelsesbrev

I brevet topplederne planlegger å sende mandag, vil de kreve at Emily W. Murphy, som er leder for General Services Administration, utsteder et bekreftelsesbrev som bekrefter at Joe Biden og visepresident Kamala Harris har vunnet valget, skriver avisen.

Murphy har så langt nektet å gå inn i samtaler om å starte overgangen, som, ifølge avisen inkluderer å skaffe ressurser og penger til den innkommende administrasjon slik at den kan forberede seg på å ta over presidentskapet.

- For hver dag som går der en ordnet presidentovergangsprosess blir forsinket, blir vårt demokrati svekket i øynene til våre egne borgere, og nasjonens posisjon og rykte på den globale scenen blir redusert, skriver lederne i brevet som New York Times har fått se utkastet til.

- Å holde tilbake ressurser og viktig informasjon fra en innkommende administrasjon setter Amerikas helse og sikkerhet i fare, heter det videre i brevet.

Blant lederne som planlegger å underskrive brevet er George H. Walker, toppsjef Neuberger Berman og i familie med tidligere president George W. Bush, samt Jon Gray, president i Blackstone.

- Har uttrykt ekstrem forakt for president Trump

Gravejournalist Carl Bernstein, som sammen med Bob Woodward avslørte Watergate-skandalen, navngir i en Twitter-melding 21 republikanske senatorer som skal ha uttrykt «ekstrem forakt» for president Donald Trump og han egnethet til å være president i USA.

- Jeg bryter ikke noe løfte om journalistikk fortrolighet når jeg rapporterer om dette: 21 republikanske senatorer sammen med deres kolleger, medarbeidere, lobbyister og medhjelpere i Det hvite hus - gjentatte ganger uttrykt ekstremt forakt for Trump og hans egnethet til å være POTUS.

- Med få unntak har deres feige offentlige taushet bidratt til å muliggjøre Trumps mest alvorlige oppførsel - inkludert å undergrave og diskreditere USAs valgsystem, skriver Carl Bernstein på Twitter.

Republikaner: - En nasjonal flause

Republikaneren Chris Christie har også gått ut offentlig og han beskriver nå president Donald Trumps forsøk på å endre utfallet av valget som en «nasjonal flause», samtidig som han ber Trump erkjenne nederlaget.

– For å være ærlig har måten presidentens advokater har opptrådt, vært en nasjonal flause, sa Christie til TV-kanalen ABC søndag, melder NTB.

President Donald Trump står på sin side fast på at valget er preget av juks og at han har vunnet.

- I visse svingstater var det flere stemmer enn folk som stemte, og i et stort antall. Har det ikke noe å si? skriver Trump blant annet. Han hevder også at det var flaske stemmesedler i omløp, noe som det ikke er funnet bevis for.

- Hvilken forferdelig alvorlig oppførsel. Vi kommer til å vinne! skriver Trump i meldingen som er flagget av Twitter fordi Trump kommer med påstander det ikke er funnet bevis for.

