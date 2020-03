Nå får vi svar på om skolene fortsatt skal holde stengt

Får vi skolestenging til over påske?

På en varslet pressekonferanse tirsdag klokken 16 får vi svar på hvilke tiltak som skal videreføres i kampen mot koronaepidemien.

Både statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) deltar på pressekonferanse på Statsministerens kontor (SMK).

Det gjør også avdelingsdirektør Line Vold i FHI og assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Danmark stenger til 2. påskedag

Det er knyttet stor spenning til hvorvidt skoler og barnehager stenges utover 26. mars. Mange lurer også på om hytteforbudet vil bli lempet på til påske.

Danmark har allerede forlenget stenging av skoler og barnehager til 2. påskedag.

- Fortsatt stengt i Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier til VG at siden Oslo er et episenter for koronasmitte i Norge, må vi være tålmodige.

– Derfor anser jeg det som usannsynlig at vi vil åpne skolene og barnehagene igjen torsdag. Det kan være andre steder i landet, hvor situasjonen er annerledes, men koronakrisen i Oslo og mesteparten av landet er ikke over, og da må vi fortsette å holde skoler og barnehager stengt.

Han får støtte av fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland i Oslo og Viken.

Byrådslederen mener også at grensen på hvor mange om kan være sammen kan bli redusert fra 50 til fem - for å unngå blant annet store flokker i populære turområder.

Fylkesmann Lars Sponheim representerer Vestland som vil at de yngste skal få gå på skolen. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Vil la de yngste gå på skolen

Fylkesmann i Vestland, Lars Sponheim, tar nå til orde for å myke opp reglene.

«Vi anbefaler å se på om det er mulig å tilby opplæring til de første årstrinnene i skolen, for eksempel første til fjerde», skriver de i svaret til Helsedirektoratet, ifølge VG.

Siv Jensen: - Lettere å holde avstand på hytta

Frp-leder Siv Jensen sa til Nettavisen mandag ettermiddag at hun vil be regjeringen om å vurdere noe mer fleksibel tilnærming til tiltakene, deriblant hytteforbudet.

- Vi registrerer at dette ikke er innført etter råd om smittevernhensyn fra Folkehelseinstituttet. Spesielt nå inn mot påsken bør regjeringen vurdere om det kan være aktuelt med en mer fleksibel tilnærming, uttalte Jensen.

Hva skjer med hytteforbudet fremover? Mange drømmer om en påske til fjells, men det er nå forbudt. (Illustrasjonsfoto) Foto: Heidi Schei Lilleås

Hun mener det blir feil å skjære alle under en kam:

- Det er svært store forskjeller i for eksempel hvor tett hyttene ligger, og det kan her være lettere å holde avstand til andre mennesker enn man har i byen, sa Jensen og la til at:

- Erfaringene fra eksempelvis Oslo i helgen viser jo at folk ikke holder tilstrekkelig avstand til hverandre når de går tur langs Akerselva, i marka eller på Aker Brygge.