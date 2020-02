Nå fungerer elbilpolitikken: Salget av bensin og diesel stuper i Norge

Har du sett alle elbilene på veiene? Det gjør nå store utslag.

Onsdag publiserte SSB nye tall som viser at salget av bensin, diesel og andre petroleumsprodukter faller kraftig i januar sammenlignet med de to foregående årene.

- Samlet salg av petroleumsprodukter i januar endte på 560 millioner liter, en nedgang på 7 prosent fra samme periode i 2019, skriver SSB i en melding.

Salg av petroleumsprodukter i januar i perioden 2002-2020. Foto: (SSB)

Bensin og dieselfall

Det er spesielt drivstoff til veitransporten som har en markert nedgang. Dieselsalget både med og uten avgift falt med hele 30 millioner liter. I tillegg falt bensinsalget med 3 millioner liter.

Forbrenning av én liter diesel slipper ut 2,32 kg CO2, og en nedgang på 30 millioner liter utgjør dermed nær 70 millioner kg CO2 - 70.000 tonn.

Nedgangen i salget av bensin- og diesel må sees i sammenheng med at elbilsalget de siste par årene har skutt markant i været. Nesten alle bestselgermodellene i 2019 var elbiler

Les også: 2019 kommer til å gå inn i bilhistorien som et veldig spesielt år

Rotevatn: Dette er gledelige tall

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn er svært fornøyd med de nye tallene:

- Dette er gledelige tall! Vi ser at elbilpolitikken til regjeringen fungerer, det er ikke lenge til vi bikker 10% elbiler på norske veier. I 2010 var det litt over 3000 elbiler på norske veier. Det tallet har så å si hundredoblet seg på 10 år. Norge er verdensledende med tanke på markedsandeler for elbiler, og vi ser at det blir et stadig mer naturlig valg for vanlige folk. Det gjør at vi ligger godt an til å nå målet vårt, at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler innen 2025, sier Rotevaten til Nettavisen.

Klimaminister Sveinung Rotevatn (V) Foto: (NTB scanpix)

- Men dette er ikke bare positivt for Norge. Regjeringen sin elbilpolitkk har også en stor verdi for resten av verden. Både forskere, politikere og bilprodusenter fra hele verden ser til oss for inspirasjon og det norske elbileventyret er med på å drive den globale utviklingen fremover, påpeker han.

2019 ser ut til å være et rekordår

SSB har ikke offentliggjort endelige tall for 2019 ennå, men basert på de foreløpige tallene vil 2019 være første gangen på lenge at det vil være et markant fall i salget av petroleumsprodukter.

7900 millioner liter ble solgt ifølge de de foreløpige tallene fra SSB. Det er en nedgang på hele 8 prosent sammenlignet med 2018.