Nå hamrer orkanen Dorian løs på Bahamas - nærmer seg kysten av USA

- Be for innbyggerne på Bahamas, oppfordrer USAs president.

Mandag morgen er stormsystemet Dorian på vei vestover mens den nordlige delen av Bahamas får gjennomgå med ødeleggende vindkast på orkan styrke, melder USAs National Hurricane Center i en oppdatering rett før klokka 10 norsk tid.

- Dette er en livstruende situasjon. Innbyggere på Grand Bahama Island bør ikke forlate sine tilfluktssteder når orkanens øye passerer siden vindstyrken raskt vil øke på den andre siden av orkanøyet. Innbyggere på Abacos bør forbli på sine tilfluktssteder til forholdene avtar senere i dag, heter det i oppsummeringen fra National Hurricane Center.

Vindstyrke på 300 km/t

Det advares for vindstyrke opp i 200 miles i timen (322 kilometer i timen) og springflo 6 til 7 meter over normal flo.

Disse farevarslene gjelder for Bahamas det meste av dagen, og det er ventet omfattende ødeleggelser, ifølge varselet.

Trump: - Be for Bahamas

- Be for innbyggerne på Bahamas. Blir rammet som aldri før, kategori 5. Nesten 200 miles i timen, het det i en Twitter-melding fra USAs president søndag.

Høsten 2017 møtte Trump kraftig kritikk for sin håndtering av den amerikanske øya Puerto Rico i kjølvannet av orkanen Maria.

På en pressekonferanse søndag hos det føderale byrået for krisehåndtering, FEMA, sa Trump at han ikke er sikker på om han noensinne har hørt om en kategori 5-orkan, til tross for at fire slike uværssystemer har truet USA siden han inntok Det hvite hus, melder CNN.

I BEREDSKAP: USAs president Donald Trump på en pressekonferanse hos Federal Emergency Management Agency (FEMA) i Washington søndag. Foto: Joshua Roberts (Reuters)

Se de siste Twitter-meldingene fra USAs nasjonale orkanvarslingssenter: