Nå har Hadia Tajik bestemt seg

Aps nestleder fikk LO-nekt 1. mai, men så strømmet tilbudene på ...

- Torsdag ettermiddag har Tajik planen klar, bekrefter rådgiver Edina Ringdal overfor Nettavisen.

Les også: Ap-politiker raser etter Tajiks tale-nekt

80 invitasjoner

Tajik skriver på Facebook at:

«No veit me kvar eg skal på 1. mai: Dagen starter i Harstad, så skal eg vidare til Kvæfjord, etterpå til fellesarrangement for Evenes, Tjeldsund og Skånland. Til slutt: Lødingen.»



Hun takker for all god respons og de 80 invitasjonene hun har fått:

«Då rekk me 4 arrangementer og er innom 2 fylker på denne flotte dagen vår. Hjarteleg takk for mange invitasjonar (igjen), me er på over 80 stk no,» skriver hun videre.

Les også: Trond Giske gjør rikspolitisk comeback

Vil besøke alle

Tajik forteller at hun ble så glad og inspirert av invitasjonene at hun gjerne vil besøke alle som har invitert henne.

«Eg vart så glad og inspirert av invitasjonene at eg i løpet av 2018 gjerne kjem til alle partilag og LO-forbund som har invitert meg så langt - men då på andre datoar. Alle som har invitert meg dei siste dagane kjem til å verte kontakta av Edina for å finne passande datoar.»

Mest sett siste uken Høyre-statsråd langer ut mot Støre