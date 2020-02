Nå har vi dratt krenkemaska så godt nedover skallen, at surleppa henger og dingler på samme nivå som skrukket

Så har vi altså latt oss bli krenket igjen.

Av Espen Bless Stenberg, nyhetsleder i Avisa Nordland.

Dette innlegget var først publisert i Avisa Nordland.

Jeg hadde vitterlig trodd at krenkefesten hadde nådd sin topp, og at folk hadde tatt til fornuft. Men den gang ei. Nå er det likeså godt hele Skandinavia som blir dratt med i dragsuget, og det går utover vår felles skandinaviske stolthet; SAS.

NB: Denne kommentaren ble skrevet før bombetrusselen ble fremmet.

Nylig publiserte flyselskapet en reklamevideo der budskapet er at det finnes ikke noe typisk skandinavisk, men alt vi er, og alt vi har, er inspirasjon vi har hentet fra omverdenen. Selv ikke svenske kjøttbullor er svensk. De er tyrkiske. Og der sprakk det for millioner av skandinavere, som nå er så krenket at de skal slutte å fly med SAS. Det er over og ut. På grunn av en godt gjennomarbeidet reklamefilm, som antakelig har hatt langt større rekkevidde enn reklamebyrået til selskapet kunne sett for seg.

For det er som regel det som blir effekten, når vi drar krenkemaska godt nedover skallen, så surleppa henger og dingler på samme nivå som skrukket. Og de krenkede små pølsefingrene dirrer, mens de hamrer løs på telefonen, i et forsøk på å skape en slags balanse, ved å skjelle ut SAS på det groveste. Jeg har ikke vært borti maken med nærtakende mennesker. Har vi kommet til et punkt i universet der vi faktisk ikke tåler noe som helst.

«Kommer aldri til å fly SAS igjen. Jeg vil informere venner og familie om reklamen deres. Slik kan vi sørge for at alle får dette med seg. Forhåpentligvis går dere under med dette», lyder en av kommentarene.

Så da nådde jo krenkefesten nye høyder likevel! Takket være hårsåre skandinavere, valgte SAS å trekke tilbake reklamefilmen sin, men onsdag ettermiddag er en kortere versjon tilbake på Facebook-sidene til SAS.

Selskapet mistenkte et koordinert angrep, uten at de ville utdype hva de mener med det. Men i kommentarfeltet under den nye versjonen av reklamefilmen, fortsetter de negative kommentarene mot selskapet. Jeg har null forståelse for folk som lar seg krenke av noe så simpelt som en reklamefilm.

Antakelig kommer mange til å la seg krenke av denne kommentaren også, men det gir jeg blanke i!