NÅ: Her står køen på E6

Trafikkulykke fører til flere kilometer på kø.

(Romerikes Blad): På Hvam langs E6 i nordgående retning har det i ettermiddag skjedd et trafikkuhell. Ifølge politiet har tre biler vært involvert.

Det er ikke meldt om personskader og bilene er trukket ut på sida, slik at trafikken går forbi.

Men det går sakte.

Ved 18.30-tida opplyser vegtrafikksentralen at køen står tilbake til Karihaugen. Trafikkameraet til Statens vegvesen over Djupdalen viser at det er kø.

