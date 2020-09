Nå inkluderer Nettavisen Pluss en enorm mengde kurs innen helse og trening

Nå får du enda mer inkludert i ditt Nettavisen Pluss-abonnement.

- Curus er en plattform som skal hjelpe helt vanlige folk til å få et enda bedre liv, sier fysioterapeut og osteopat Jørn Stian Lauritzen.

Han er en av gründerne bak helseplattformen Curus, som tilbyr en stor mengde kurs og treningsprogrammer laget nettopp for å hjelpe medlemmer med å få en bedre helse og hverdag. Disse får du nå gratis tilgjengelig i ditt abonnement på Nettavisen Pluss.

Jørn Stian Lauritzsen er fysioterapeut, osteopat og en av ildsjelene bak Curus. Foto: Privat

Kurs og treningsprogrammer inkludert

På Curus er fokuset de problemene folk flest møter i hverdagen, som stress, motivasjon, dårlig søvn, lite energi, vekt/kosthold, men også mange andre temaer som engstelse, smerter i rygg /nakke, depresjon, par og familieproblematikk.

Dette får du inkludert i Curus:

En rekke kurs innen områder som smerter i rygg, samliv og depresjon

Nye kurs hver 14.dag

Styrketreningsprogram for de fleste nivåer

Yogatimer på video

Fysioterapikurs som inkluderer opptreningsvideoer og eksempler

Alt utenom personlig oppfølging og konsultasjoner som du kan bestille i tillegg, får du nå inkludert, uten ekstra kostnad, i Nettavisen Pluss-abonnementet ditt.

- Curus er første fordel i et fordelsprogram for Nettavisen Pluss, hvor det er flere spennende ting på gang, sier Ingvild Jenhaug Korneliussen, prosjekteier i Nettavisens innovasjonsavdeling.

- Vi er glade for å kunne tilby våre abonnenter alt det nyttige og lærerike innholdet fra Curus sine eksperter.

Det er superlett å komme i gang med kursene og treningsprogrammene. Det eneste du trengerå gjøre, er å gå til Curus.no og trykke på knappen for å logge inn med aID.

På Curus er det en rekke kurs som er inkludert for deg som er abonnent på Nettavisen Pluss.

Eksperter med bred kompetanse

På Curus vil det komme ut nye kurs hver 14. dag, så du stadig skal kunne finne ny inspirasjon og hjelp til dine helseutfordringer.



Psykologer, fysioterapeuter, kostholdseksperter, mentaltrenere, personlig trenere, par- og familieterapeuter og sexologer er blant ekspertene som Curus har samlet for å gi bredest mulig kompetanse. Disse vil gi undervisning og enkle oppskrifter på hva du selv kan gjøre for å få det bedre, og om du ønsker det kan du bestille personlig oppfølging via videokonsultasjoner.

- Målet vårt er å kunne hjelpe å skape positive forandringer i livet til våre medlemmer både fysisk, psykisk og sosialt, sier Lauritzen til Nettavisen.

- Kursene har som mål å kunne gi enkle redskap og oppskrifter på hva en skal gjøre for å få det bedre.

