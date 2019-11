Nå kan alpinsesongen starte: Varsler snø over 100-400 meter

Til helga kan du spenne på deg slalåmski eller snowboard i en rekke alpinanlegg. Et lavtrykk bringer inn snø i deler av Sør-Norge.

OSLO (Nettavisen): Mange alpinanlegg har forberedt seg og starter skisesongen denne helga, og Meteorologisk institutt varsler påfyll av ekte snø i deler av landet. Et lavtrykk er ventet inn over Sør-Norge til helga, og det vil gi snø i områder over 100-400 meter, skriver meteorologene på Twitter.

Sjekk ditt værvarsel på yr.no

Nettstedet Fnugg melder om en rekke alpinanlegg som allerede har åpnet, blant dem Varingskollen, Beitostølen skiheiser, Norefjell skisenter, Skistar Trysil, Uvdal skisenter, Tromsø alpinpark og Tusen skiheiser.

Anlegg som åpner snart er Gausta skisenter, Ål skisenter, Hafjell alpinsenter, Skeikampen skisenter, Skistar Hemsedal, Rauland, SkiGeilo og Strandafjellet.

På nettstedet senorge.no kan du gå inn og sjekke snødybden på et observasjonskart. Kartet oppdateres flere ganger i løpet av dagen.