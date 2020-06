Nå kan det gå mot lengre åpningstider i hovedstaden

Oslo er nå den eneste av byene i Norge som har innskrenket åpningstider for utestedene på grunn av koronatiltakene.

Restauranter og skjenkesteder i hovedstaden kan i dag bare servere alkohol fram til klokken 23.30 og dørene må stenges ved midnatt.

Nå skal kommunen foreta en ny vurdering av åpningstider for skjenkesteder før sommerferien, melder TV 2.

Byrådsavdeling for næring og eierskap i Oslo kommune opplyser til kanalen at Covid-19-forskriften om åpningstider er under løpende vurdering

– Det vil tas stilling til dette innen kort tid og før sommerferien, opplyser kommunikasjonsansvarlig Ninja Sandemose på vegne av byrådsavdelingen til TV 2.

Hun sier at de får en avklaring om når det blir tatt en ny vurdering før helgen.

De andre store byene, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og Tromsø har hatt normale åpningstider på utestedene i flere uker nå, og har ikke fått meldinger om at dette har vært problematisk.

