Nå kan du putte nye sedler i lommeboka

Torsdag ble to nye sedler satt i sirkulasjon. Denne gangen er det sedlene pålydende 50 og 500 kroner som skiftes ut.

Norges Bank planlegger en større utskiftning av alle norske sedler. I mai i fjor kom det nye utgaver av 100- og 200-kronersedlene, og nå er neste generasjon av 50- og 500-lappene tatt i bruk.

Temaet for den nye 50-kroneseddelen er «Havet som binder oss sammen». Det symboliseres gjennom hovedmotivet på seddelen, som er Utvær fyr i Solund kommune. Fyrstasjonen fra 1900 er det vestligste punktet i Norge. På baksiden av seddelen er noe som kan minne om et lyssignal fra et fyr over slake bølger.

500-kroneseddelen har «Havet som gir oss velferd» som tema, og har redningsskøyta RS 14 Stavanger som hovedmotiv. Skøyta er designet av Norges mest kjente båtbygger Colin Archer. I mønsteret på baksiden av 500-kroneseddelen kan man skimte en oljeplattform, mens vinden er noe sterkere, og bølgene noe større, enn på 50-kroneseddelen.

De gamle sedlene kan fortsatt brukes fram til 18. oktober neste år. Den siste valøren i den nye seddelserien kommer i fjerde kvartal neste år. Da er det 1000-lappen som byttes ut.

Mest sett siste uken