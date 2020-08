Nå kan du se hvor fullt toget er allerede på stasjonen

- Vi jobber stadig med å skape forbedringer for de reisende og tilbakemeldingene vi har fått under testperioden har vært veldig positive.

Vi har alle stått på perrongen og vært usikre på om vognen som stanser foran deg har ledige plasser, eller allerede er stapp full av reisende passasjerer. Nå har Bane NOR og Vy gått til verks for å finne en løsning på problemet, som forteller deg hvor fullt et togsett er før det i det hele tatt stanser på perrongen.

LES OGSÅ: Vil ha dyrere togbilletter til Gardermoen

Lett tilgjengelig

Informasjonen om hvor fulle togene er vil vises på skjermene på stasjonene. Løsningen ble testet i vinter, men blir nå overført til alle strekninger Vy kjører, bortsatt fra strekningen mellom Oslo og Bergen, hvor det er plassreservasjon.

- Vi jobber stadig med å skape forbedringer for de reisende og tilbakemeldingene vi har fått under testperioden har vært veldig positive. Det er tydelig at vi sammen med Vy har greid å skape en forbedring som de reisende har satt pris på. Vi er glade for at denne informasjonen nå er tilgjengelig for passasjerene både på stasjonsskjermene og i appene, sier direktør for Kunde- og trafikkinformasjon, Victor Hansen i en pressemelding.

KARTFUNKSJON: Appen har nå også en kartfunksjon, sånn at du kan se hvor toget befinner seg til enhver tid.

Informasjonen vil også være tilgjengelig i NÅ-appen, og Vy-appen. I tillegg har de lansert en ny kartfunksjon som viser hvor toget ditt befinner seg.

- Vi håper dette vil gi gode kundeopplevelser og bedre punktlighet, sier Kristin Kjøge Jansson, direktør for digitale kundetjenester i Vy i pressemeldingen.

Spesielt nyttig i en pandemi

Det å vise hvor fullt togsettet er på forhånd kan også bidra til å gjøre selve stasjonsoppholdene kortere, påpeker hun. Reisende kan nå enkelt se hvor på plattformen de må stå for å komme om bord i et togsett med sitteplass.

- Spesielt nyttig vil dette være når vi nå står midt oppi en pandemisituasjon. Dette vil gjøre det enklere for de reisende å ta gode valg knyttet til sin reise. Målet vårt er å til slutt få på plass et system som gjør det mulig å vise hvor god plass det er i hver enkelt vogn, men det krever en del utvikling av teknologien om bord på toget, avslutter Hansen.

Dette betyr fargekodene:

Grønt togsett: Vanligvis mer enn 25 prosent ledige seter

Gult togsett: Vanligvis mellom 25 og 5 prosent ledige seter

Rødt togsett: Vanligvis færre enn 5 prosent ledige seter