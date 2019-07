Nå kan du snart måtte betale for overvekt på håndbagasjen

Det gjelder også taxfree-varer du kjøper etter innsjekking. Både Norwegian og SAS vurderer dette.

– Mange tar med seg for mye om bord i flyet. Overvekt skaper forsinkelser, og tar plass for andres håndbagasje i flyet. Ved å tydeliggjøre reglene sikrer vi en bedre reiseopplevelse for alle passasjerer, sier senior kommunikasjonsrådgiver Astrid Mannion Gibson i Norwegian til Aftenposten.

SAS tester nå automatiserte og elektroniske metoder for å kontrollere håndbagasjen.

– Store mengder håndbagasje kan hindre rask evakuering i en nødssituasjon. Har du mer håndbagasje enn tillatt, kan du bli belastet for innsjekk av ekstra bagasje, sier pressekontakt Tonje Sund.

Norwegian har allerede startet, og en kvinne forteller avisen at hun og ektemannen måtte betale 1500 kroner hver for overvekt kjøpt på taxfree før avgang.

- Det ble en dyr flaske Jägermeister, sier hun.

Mens Norwegian og SAS tilsynelatende er i ferd med å skjerpe inn overfor de som tar med seg for mye bagasje her i Norge, har overvekt og betaling vært et tema lenge.

I 2015 fortalte Norwegian-personale på Gatwick hvordan reisende forsøker å komme seg unna å betale for overvekt. Traveller videreformidlet historiene:

En passasjer brukte to bukser som skjerf.

En annen hadde iført seg dobbel dress.

En var iført to vinterjakker og hadde tre gensere rundt livet.

En ba om fritak fordi hans kjæledyrs aske var i håndbagasjen.

Nettet er også fulle av artikler og tips om hvordan du slipper unna å betale overvekt på bagasjen - for eksempel denne i Huffington Post UK. Mange av tipsene går i samme gate som Norwegian-personalet fortalte om: Lag, på lag, på lag med klær.