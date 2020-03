Nå kan vi vise hva Norge står for

Endelig kom en resolutt reaksjon fra regjeringen. Da må vi som befolkning svare like kontant med å følge opp de strenge tiltakene.

Vi kan selvsagt velge å være etterpåkloke, og fortsette diskusjonen om hvorfor tiltakene ikke ble satt i gang før.

Men det er lite konstruktivt akkurat nå. Slikt kan vi alltids diskutere når dette er over. Nå handler det om å stå han av, som de sier lenger nord i landet.

Som også Erna Solberg sa det på pressekonferansen som nettopp er over:

- Vi tar nå et stort grep for å bremse, eventult bli kvitt viruset. Da trenger vi at alle stiller opp, sa statsministeren.

LES OGSÅ: Kongen avlyser alle arrangementer

Grepene er omfattende: Alle barnehager, skoler og universiteter stenger. Alle som har vært, eller kommer fra utlandet, skal i frivillig karantene. Alle som kan, skal jobbe hjemmefra. Helsepersonell nektes å dra ut av landet, og de fleste arrangementer avblåses, blant annet.

Kort sagt: Norge stenges ned.

SE HELE LISTEN HER: Her er alle tiltakene

Camilla Stoltenberg fra Helsedirektoratet redegjorde for alvoret:

Det kan bli hele 2,2 millioner smittede. 14-15 prosent vil kunne bli syke, dvs 700-800 000 nordmenn. 20-30 000 av disse vil bli innlagt på sykehus, og opp mot 7000 kan få behov for intensiv behandling.

Stoltenberg var også klar på hva som nå er oppgaven: Å stanse smitten, eller utsette den så lenge som mulig. For å klare det, må alle delta.

(Er dette nok? Les videre etter målingen)

Og det er nå det gjelder, folkens. Det er nå vi må stå sammen, og sørge for at vi følger rådene som kommer. Det er nå vi kan vise hva vi står for. Det er nå vi kan vise et diktatur som Kina at også et fritt samfunn kan reagere sterkt, samlet og effektivt.

Jeg tror at vi er modne for tiltakene. De siste dagene har vi sett atskillig utålmodighet i befolkningen om strengere tiltak, blant annet på sosiale medier. Det betyr at utgangspunktet er det beste.

Så et viktig budskap fra helseministeren til slutt:

Det er ingen grunn til at dagligvarehandelen skal gå tom for varer. Butikker vil være åpne som før, det er derfor ikke behov for å hamstre utover et normalt "reservelager".

Så må vi huske på våre gamle eller syke slektninger, de som har behov for litt ekstra hjelp akkurat nå. Noen ganger er det banale det beste, som det ble sagt også på denne pressekonferansen:

Nå skal vi ikke ta på hverandre, men ta vare på hverandre.