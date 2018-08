Soft-Shake med lakris dukker opp i butikkhyllene i neste uke.

Tusenvis av lakriselskende isspisere fikk vann i munnen da Hennig-Olsen

lanserte sin nye Soft-Shake med lakris og gullflak. Det var bare ett

problem; nyheten ble sluppet 1. april.

Men tilbakemeldingene vart så formidable at isprodusenten bestemte seg raskt for at spøken faktisk skulle bli virkelighet.

- Vi er overveldet over responsen, og syns det er fantastisk at så mange engasjerer seg i iskremen vår. Det motiverer oss virkelig, og er bakgrunn for at vi har kastet oss rundt og nå gjør denne virkelig. Det må være den raskeste innovasjonsprosessen i Hennig-Olsens historie, forteller Paal Hennig-Olsen på selskapets Facebook-side.

Han opplyser også at lakrisisen, som riktignok er uten gullflak, dukker opp i uke 34, skriver P4.

«Takket være dere har vår lille aprilsnarr blitt virkelig! Dette er en Limited Edition Soft Shake, som kan kjøpes hos MIX-kjeden, Deli de Luca, Esso og Shell fra neste uke», skriver produsenten i den ferske Facebook-oppdateringen.

