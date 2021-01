Nå kommer de kjønnsnøytrale kortene

En 23-åring fra Nederland har designet en ny kortstokk.

Indy Mellink, som er psykologistudent, stilte seg spørsmålet: «Hvorfor er en konge mer verdt enn en dronning i et kortspill?». Ifølge danske Politiken hadde Mellink tenkt på dette spørsmålet da hun skulle forklare et kortspill til sine kusiner.

23-åringen tok det imidlertid et steg videre ved å ta saken i egne hender. Hun designet rett og slett et kjønnsnøytralt kortspill. De nye kortene brøt med den årelange tradisjonen, hvor menn poengmessig og verdimessig blir rangert over kvinner.

Det var Reuters som først omtalte saken, og Mellink uttaler følgende i et intervju med nyhetsbyrået.

Les også: Discovery saksøker staten om forbud mot pengespillreklame

- Når vi har dette hierarkiet, hvor kongen er mer verdt enn dronningen, vil denne diskrete formen for forskjellsbehandling påvirke mennesker i deres daglige liv. Det er en annen måte å si dette på: Hei, du er av mindre betydning. Selv mindre forskjellsbehandling som dette spiller en stor rolle, mener 23-åringen. Det skriver Politikken som har gjengitt sitatet.

På de nye kortene er bildene av kongen, dronningen og knekten byttet ut med gullbarrer, sølvmynter og bronseskjold. De 50 første kortene delte Mellink ut til venner og familie, men så eksploderte interessen. I løpet av noen få måneder har hun solgt rundt 1500 kortstokker, til blant annet kunder i Tyskland, Belgia, USA og Frankrike.

Alle er imidlertid ikke begeistret for de nye kortene.

- Jeg har spilt bridge i 36 år, og jeg har aldri hørt om noen som mener at dronningen og knekten er mindre verdt enn kongen. Aldri!, sier Hans Kelder, medlem av den nederlandske bridgeforeningen i en video, gjengitt av Politiken.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre