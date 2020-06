Nå kommer de nye reiserådene

I tillegg til å komme med nye reiseråd, er det ventet at regjeringen fredag vil lette restriksjoner for flere bransjer og sektorer.

Nordmenn kan fra mandag av dra til Danmark utenfor København, og ifølge VGs kilder har det blitt vurdert innad i regjeringen om man skal åpne for enkelte deler av Sverige, der smitten ikke er like utbredt som i storbyområdene.

Les også: Nordmenn trosser UDs reiseråd: Flere utsolgte fly til Syden i sommer

NRK erfarer at det ikke vil åpnes for fritidsreiser til Sverige, fordi regjeringen mener smittefaren er for høy i landet.

Det er allerede kjent at det fra mandag tas sikte på å åpne for arrangementer med opptil 200 personer. I dag er dette tallet 50.

Les også: NRK: Regjeringen åpner ikke for feriereiser til Sverige i sine nye reiseråd

Også treningssentre, svømmehaller og badeland skal etter planen få åpne dørene igjen, såfremt man har kommet fram til gode nok smitteverntiltak.

Les også: Nye anslag: Så lang tid tar det før koronakrisen er over (+)

Det er også planer om å tillate idrett med begrenset fysisk kontakt for personer under 20 år.

(©NTB)