Neste år vil det komme en ny, superrask måte å reise over hele verden på.

Det er over 50 år siden Concorde først tok til vingene, og nå kommer det en ny flytype på markedet, det skriver CNN.

Start-upen Boom Supersonic har nå annonsert at de skal lansere XB-1, en 1:3 skala prototype av deres kommende supersoniske jet «Overture», 7. oktober i år med testflyvninger allerede i 2021.

- Første steget

- XB-1 er det første steget for å kunne bringe supersoniske flyvninger tilbake til verden, sier gründer og daglig leder av selskapet, Blake Scholl i en pressemelding.

Hvis alt går bra under testingen, vil «Overture» begynne med kommersielle flyvninger allerede i 2030, og det betyr at man kan komme seg fra London til New York på tre timer og femten minutter.

- Flyvninger som går dobbelt så fort gjør at vi kan reise dobbelt så langt, noe som gjør at vi bringer flere mennesker, kulturer og steder inn i livene våre, sier Scholl videre.

Los Angeles til Sydney på åtte timer

På deres nettsider har selskapet lagt ut flere flyvetider som skal vise hvor lang tid man bruker på å ta fly med «Overture». Å reise fra Los Angeles til Sydney, en tur som normalt tar 14 og en halv time, vil med denne flytypen ta åtte timer ifølge selskapet.

- Ha det bra til jetlag. Nå kan du pendle til jobb over havet, eller ta en dagstur for å se verden, skriver selskapet på sine nettsider.

Før koronakrisen inntraff hadde Boom Supersonic mottatt minst seks millioner dollar i verdier av forhåndsbestillinger for flyet, som ifølge CNN har en prislapp på 200 millioner dollar. Kjøpere av flyet skal blant annet være Virgin Group og Japan Airlines, som investerte ti millioner dollar i 2017.