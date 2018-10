Nå kommer det helt nye typer p-automater i Oslo som ikke gir deg billett

Fungerer nesten som mobilen.

Det siste året har det vært store endringer for dem som parkerer i Oslo: Det har vært både fjerning av parkeringsplasser, innføring av beborerparkering, nye parkeringsregler og tidsbestemmelser.

En annen endring er at mobilbetaling har blitt innført. Det innebærer at du fremfor å legge en fysisk billett i frontruta, har kunnet registrere hvor du har parkert bilen din i en app.

Og nå tas denne papirfrie løsningen et skritt videre: Nå skal du heller ikke legge lapp i ruta hvis du betaler ved automaten.

Det er nå plassert ut rundt 500 nye automater ved parkeringsplasser i kommunen, der du må skrive inn registreringsnummeret på bilen og parkeringstid.

Mobilen og parkeringsautomaten er i ferd med å bli en og samme løsning.

– De nye automatene gjør at du slipper å legge parkeringslapp i frontruta siden du har registrert kjennemerket ditt. Parkeringsvaktene kan bare slå opp registreringsnummeret for å kontrollere at du har betalt, forklarer daglig leder i Flowbird Norge, Egon Bjune i en pressemelding.

Flowbird er navnet som parkeringssystemutviklerne Cale og Parkeon har tatt etter å ha slått seg sammen.

Betalingen vil registreres inn i det samme systemet som betalingsappene, inkludert Oslos egen «Bil i Oslo», benytter seg av.

