Nå kommer kulda for alvor

I den kommende uka ligger det an til temperaturer langt ned på gradestokken flere steder på Østlandet. Men først skal det falle mer snø.

Det kan bli mer enn 20 minusgrader flere steder i landet den kommende uka, skriver Dagbladet.

– Det som skjer nå er at det blir mye klarvær fra tirsdag, men vi har noe lokal tåke, så det vil vær store forskjeller, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl om været på Sør- og Østlandet.

På Sørlandet blir det klarvær tirsdag, mens det særlig blir tåke på Østlandet. Utover kvelden kommer det østavind inn over Sørlandet med sludd langs kysten, men det kan også bli regn og underkjølt regn.

– Nedbøren kommer også til Østlandet på onsdagen, og det er nok mye snø. Vi vil nok merke effekten av lavtrykket på torsdag også, og da kan vi få snø på Sørlandet, sier Løvdahl.

Når lavtrykket passerer, kommer det inn et høytrykk og klarvær. Statsmeteorolog sier at det da fort kan bli 20 minus de kaldeste stedene på Østlandet.

– Men det vil være store variasjoner, så det kan nok variere fra et par minusgrader de varmeste stedene, til litt under 20 minus, sier Løvdahl.

Vakthavende meteorolog Sjur Wergeland opplyser at det ikke er noen kraftige lavtrykk på vei i Nord-Norge eller Trøndelag. Temperaturene vil holde seg på minussiden, og det blir lange perioder med brukbart vær.

Det ser likevel ut som Trøndelag kan få litt nedbør utover i uka. Det kan bli noen kuldegrader på kysten, mens temperaturen i indre strøk kan synke ned til 20 til 25 minus.

På Vestlandet ser det også ut til nedbøren for det meste vil holde seg unna og at været blir brukbart ut uka. Det kan bli noen få plussgrader på kysten tirsdag og onsdag, men også der ser det ut til at kuldegradene vil råde inn mot helga.

Onsdag til fredag er det to kraftige lavtrykk som vil komme inn sør for oss. Det første passerer over Tyskebukta/Danmark onsdag, og det andre fredag.

- Dermed blir det overgang til snø og nordøstlig kuling østafjells, mens det blir bedring i været vest i landet. Nedbørmengder og vind er avhenging av hvor langt nord lavtrykkene går, men foreløbig er det onsdag det ventes mest nedbør og kraftigst vind, skriver Stormgeo.

Det kan komme 20-30 cm snø over deler av Agder og områdene nordøstover til Oslofjorden, mest i de ytre strøkene og noen mil inn fra kysten. Samtidig øker vinden på til nordøstlig stiv kuling utsatte steder. Torsdag fortsetter det å snø, mens fredag blir det etterhvert opphold igjen.

Stormgeo gir følgende illustrasjon over onsdagsværet:

Værprognose for onsdag 03.01.18.

