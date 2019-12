Nå kommer Michelle Obama på banen i Trump-prosessen

Michelle Obama mener riksrettsprosessen mot Donald Trump er «surrealistisk».

NEW YORK (Nettavisen): - Det er helt surrealistisk. Og jeg vet ikke om folk helt vet hva de får ut av dette. Men tror jeg at vi kommer tilbake fra det? Oh yeah, sier den tidligere førstedamen.

Kona til tidligere president Barack Obama kom med uttalelsen i NBC's «Today Show» på mandag, samme dag som nye høringer starter i Washington.

Michelle Obama kommenterer nå prosessen mot president Donald Trump. Foto: REUTERS/Yen Duong

- Vi har hatt det verre. Vi har vært gjennom noen tøffe tider i dette landet. Som dere vet har vi gått gjennom depresjoner og kriger og bomber og terrorangrep, og vi har kommet oss gjennom Jim Crow, og vi kommer alltid ut sterkere enn vi var. Og det er det vi må fortsette å tro på, fordi hvilke andre valg har vi? Å rulle oss inn i et hjørne og gi opp? spør Michelle Obama. Og forsetter.

- Vel, det er ikke rettferdig overfor den neste generasjonen som kommer foran oss og som forventer at vi skal gjøre ting riktig, sier Michelle Obama. Hun befinner seg akkurat nå i Vietnam, hvor hun promoterer utdanning for kvinner, blant annet sammen med Jenna Bush Hager og skuespilleren Julia Roberts.

Det er også i Vietnam hun har gjort intervjuet med NBC.

Michelle Obama er i Vietnam nå med blant annet Julia Roberts og Jenna Bush Hager (t.v.), datteren til tidligere president George W. Bush, for å promotere utdanning blant kvinner. Foto: Nhac NGUYEN / AFP

Barack Obama skaper debatt

Nylig skapte også ektemannen Barack Obama debatt i den amerikanske valgkampen.

Ifølge en oppsiktsvekkende sak i Politico for drøye to uker siden, skal den tidligere presidenten Barack Obama ha kommet med med flere uttalelser som skaper debatt i USA.

1: Obama skal ha uttalt at Joe Biden, en av hovedfavorittene hos Demokratene i presidentkampen i USA, ikke har det som skal til for å president i USA.

2: Obama skal tidligere ha uttalt at han ville gripe inn for å stoppe en annen presidentkandidat, Bernie Sanders, om han seilte opp som en hovedfavoritt.

Begge påstandene som kommer frem i Politico, er fra anonyme kilder i kretsen rundt Barack Obama, og er ikke blitt bekreftet.

Her er presidentparet Trump sammen med presidentparet Obama under innsettelsen av Donald Trump i 2017. Foto: AFP PHOTO / JIM WATSON

Barack Obama, som foreløpig ikke har gitt noen offisiell støtteerklæring til noen av de demokratiske presidentkandidatene, har også tidligere advart de demokratiske presidentkandidatene mot å bevege seg for langt til venstre.

Dette er noe Obama frykter kan drive bort mange mulige velgere i kampen for en demokratisk seier mot president Donald Trump.

