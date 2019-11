Nå kommer minusgradene

Etter dager med grått vær i øst og plussgrader over store deler av landet, faller temperaturene når været skifter neste uke.

- Det som skjer mot onsdag og torsdag er at det ser ut som det blir en liten endring. Da kommer det en nordavind som gjør at det blir kaldere, særlig østafjells, forteller vakthavende meteorolog ved Meteorologisk Insitutt, Martin Granerød til Nettavisen.

Kan få tosifrede minusgrader

Store deler av landet vil da få kaldere vær og både i øst og i vest letter skydekket.

- Nordover så blir det gradvis kjøligere vær utover uken, men det blir mer skyer og litt av og på med nedbør.

I indre strøk kommer nedbøren som snø, mens det blir regn mot kysten. På Finnmarksvidda kan vi også vente oss at gradestokken faller ned under ti minusgrader, men lenger sør holder det seg gjerne rundt minus 5-6.

- Steder som Tynset, Røros og i Gudbrandsdalen, der en er vant til at det blir ganske kjølig, så kan det også se ut som at det blir ned mot tosifrede minusgrader, forteller Granerød.

Yr.nos oversikt viser for eksempel 14 minusgrader på Ringebu i Gudbrandsdalen lørdag 30. desember, mens gradestokken spås å kunne ligge mellom minus 10 og minus 15 i Røros mot helgen. Granerød påpeker imidlertid at det er usikre prognoser så langt frem og at det fremdeles er noe usikkert akkurat når vi kan merke værskiftet.

Det meldes om kjøligere vær utover neste uke. På Røros kan gradestokken falle til minus 14 på kveldstid neste helg. Bildet er tatt i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Grått østafjells

Det er et lavtrykk og østavinden som har sørget for mye grått og vått vær østafjells. Samtidig har vestlandet det både litt finere og litt tørrere.

- Midt-Norge har det ikke så aller verst. Det er delvis skyet og ganske tørt de neste dagene.

Nordover er det skyet og mer nedbør. I indre strøk ser vi det som sludd og snø mens ytre strøk har regn.

Det er sendt ut gult farevarsel om is i Troms fra og med lørdag kveld.

- Fra lørdag kveld ventes lokalt glatte veier i indre strøk på grunn av. frysende regn, eller regn som fryser på bakken, heter det i varselet.

- Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se. Vurder bruk av brodder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Sjekk veimeldinger.

Nysnø første desemberhelgen

Yr.nos oversikt viser at vi stort sett holder oss godt på plussiden av gradestokken over store deler av landet, men nå skal altså dette snu.

Oversikten viser værprognosene de neste tre dagene. Utover i uken får vi et værskifte. Foto: Skjermdump/Yr.no

Det er allerede muligheter for gode skiforhold i fjellene på Østlandet, dog er været stadig grått. Meteorologene hinter også lørdag om at vi kanskje vil gå desember i møte med nysnø.

- Milde luftmasser vil dominere i begynnelsen av uka, men det vil endre seg: Først blir det kjøligere i nord, og mot slutten av uka ser det også ut til at Sør-Norge får det kaldere. Kanskje vi kan gå inn i desember med nysnø, skriver meteorologene på Twitter.