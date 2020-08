Nå kommer regnet: Farevarsel for styrtregn

Sommerens mini-retur tar slutt flere steder allerede lørdag.

Lørdag kveld siger et nytt lavtrykk innover landet, og både Møre og Romsdal, Trøndelag og østafjells må belage seg på noen regntunge dager.

Nå har Meteorologisk institutt sendt ut flere farevarsler om regn.

Farevarsler

For deler av Østlandet har det blitt sendt ut et farevarsel om styrtregn fra sent søndag ettermiddag, og frem til mandag morgen. Det skriver Meteorologene på Twitter. Meteorologene holder også mulighetene åpne for torden.

I Trøndelag har det blitt sendt ut et farevarsel om lokalt kraftige byger fra søndag ettermiddag og natt til mandag. Varselet gjelder for hele Trøndelag, samt sørlige deler av Helgeland.

Vest i landet kan de første regndråpene falle allerede i kveld, skal man tro meteorologen.

- Det begynner med regn på vestlandet og drar seg sakte over fjellet og nordover, uttalte vakthavende meteorolog, Kristin Seter til NTB.

Dobbelt og trippelt så mye nedbør

Juli har vært en regntung måned flere steder i landet. Ifølge Meteorologisk Institutt, har det flere steder vært både dobbelt og trippelt så mye nedbør som normalt.

Aller størst økning har det vært på målestasjonen Flekkefjord i Agder, hvor det har regnet 403 millimeter, noe som er en økning på hele 339 prosent.

Det har ikke bare vært regn i juli, temperaturene har også vært vesentlig kaldere enn normalt. Meteorologisk Institutt opplyser at det faktisk ikke har vært en lavere maksimumstemperatur i juli siden 1951.

Temperaturvinneren i juli i år, Pasvik i Finnmark med 27,4 grader.