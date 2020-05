Nå kommer sommeren tilbake i sør, mens i nord blir det et gjensyn med vinteren

Mens sommeren vender tilbake til sør, vil det i nord bli vinterlige forhold i slutten av uka.

De siste ukene har det vekselvis vært fint og dårlig vær i Sør- og Nord-Norge. Har førstnevnte hatt sol og gode temperaturer har sistnevnte gjerne hatt dårligere vær og motsatt.

Denne uken blir ifølge meteorologen ikke annerledes, og det er i det sørlige delene av landet at godværet titter frem.

Vinteren vender tilbake

- Situasjonen i morgen er slik at det er et høytrykk ute i nordsjøen mellom Norge og England, og så er det lavtrykk som kommer inn mellom Grønnland og Norge som beveger seg innover Nord-Norge. Det gir en del vær, sier vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis til Nettavisen.

Han opplyser at det fra Møre og Romsdal og opp til Troms vil være ganske kraftig vind, sterk kuling og at i Nordland kan det bli en liten storm.

- Det er også snakk om nedbør, særlig i Nordland og Møre og Romsdal. Det vil hovedsaklig komme som sludd og regn i lavlandet, men de som skal kjøre i fjellet må regne med at det blir snø på bakken. Man må være obs på at dersom man skal kjøre over fjelloverganger i Nord-Norge, Trøndelag eller Møre og Romsdal må man regne med at det kan bli snøfokk og vanskelige kjøreforhold, sier Sarchosidis.

Lavtrykket i nord beveger seg lite de neste dagene, og blir værende mellom Nord-Norge og Svalbard. Det betyr at det dårlige været vil vedvare i Nord-Norge med vind og nedbør.

- Jeg må dessverre si at vi ikke har sett de siste snøfnuggene i Nord-Norge, og mot slutten av uka vil vi si at det vil bli snø også i lavlandet, sier han.

Temperaturene i nord vil ligge på mellom 1-5 grader ifølge Sarchosidis.

Sommervær i sør

Sør-Norge utenom Vestlandet vil derimot få fint vær og gode temperaturer denne uka ifølge meteorologen.

- I morgen vil det komme opp mot 15 grader, særlig på Sørlandet og Østafjells. Det vil bli litt kjøligere på Vestlandet, der det vil være rundt 10 grader på kysten og rundt 8 grader i midten, sier han.

Høytrykket som ligger mellom Norge og England vil beskytte Sør-Norge fra nedbøren som kommer lenger nord, og det vil være fine dager hele uka.

- Sommeren vender egentlig tilbake til Sør-Norge. Aller best blir det på onsdag, da vil vi få temperaturer på opp mot 18 grader, mens de resterende dagene vil det bli opp mot 17 grader, men da litt mer skyer, sier Sarchosidis.

På Vestlandet kommer det pålandsvind fra vest, og det vil bli mer skyet der.

- Værvinneren denne uka blir derfor Østlandet og Sørlandet, avslutter meteorologen.