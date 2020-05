Nå kommer varmere luftmasser: Venter opp mot 18 grader

Trondheim går fra vinter til vår og kan vente seg 15 plussgrader torsdag. I Oslo ventes 18 grader.

OSLO (Nettavisen): Etter en periode med ganske kaldt vær over hele landet, er det denne uken gode utsikter for behagelige temperaturer, stort sett både i nord og sør. Ikke minst Trøndelag og Trondheim kan se fram til et temperaturbyks av de sjeldne.

- Ja, Trondheim kan vente seg opp mot 15 grader torsdag. Det er en ganske klar forbedring, sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis til Nettavisen og viser til at Midt-Norge så langt denne måneden har bak seg den kaldeste mai-måned noensinne målt.

Flere steder er det notert en rekordkald start på mai. For eksempel på Nordøyan fyr i Trøndelag var snittemperaturen 3,9 grader. Noe lignende har man ikke opplevd der siden 1955.

Trondheim har fått mye snø i det siste, og det er ikke akkurat sommertemperaturer som preger regionhovedtaden mandag heller, 3 plussgrader på Ringve, viser temperaturmåleren hos Statens vegvesen. I løpet av uka fyker altså kvikksølvet tolv hakk opp.

NYE REKORDER: Det har vært en rekordkald start på mai enkelte steder i landet. Tabellen viser et knippe stasjoner som har satt rekord for laveste snittemperatur for perioden 1. til 17. mai. Foto: (Yr.no)

- Endelig tar vinteren slutt

- Det ser videre ut til at vinteren endelig tar slutt i Nord-Norge også, varsler Sarchosidis, som likevel må gjøre et unntak for Finnmark.

- De ser ikke ut til å bli med på festen, for å si det sånn, sier han om prognosene idet vi nærmer oss en slags langhelg med rød dag torsdag, Kristi himmelfart.

Varmere luftmasser

Det er torsdag det for alvor starter med varmere luftmasser over Norge. Disse beveger seg nordover. I Skandinavia dannes det et høytrykk, og særlig Trøndelag, Nordland og Troms har mye å se fram til, ifølge meteorologen.

OSLO: Temperaturprognosene slik de er presentert på yr.no mandag. Foto: Faksimile (Yr.no)

Opp mot 18 grader

- Om vi starter i sør, kan Oslo vente seg opp mot 18 grader torsdag. På Sørlandet blir det litt kjøligere. Høytrykkets plassering og litt pålandsvind gjør at det ikke blir helt skyfri himmel. Vestlandet kan få grått vær med 15 grader torsdag. Fredag ventes 18 grader i Bergen. Trondheim kan som nevnt vente seg opp mot 15 grader torsdag. I Nord-Norge kan Bodø og Tromsø se fram til en velfortjent temperaturstigning når det nærmer seg helg. Det kan bli tosifrede temperaturer her etterhvert. Bodø kan regne med 10 grader torsdag, forteller meteorologen. Selv har han tilhold hos værvarslingstjenesten i Tromsø, der det ennå er mye hvitt på bakken.

- For Finnmark er det dessverre ikke like lyse utsikter, selv om det går opp mot plussiden. Vi venter opp mot 6 grader, sier Sarchosidis.

TRONDHEIM: Sakte, men sikkert gjør varmlufta seg gjeldende i Tromsø denne uka, viser prognosene på yr.no. Foto: Faksimile (Yr)

Rolig væruke

Mens store deler av landet får fralandsvind, er det mer pålandsvind med skyer og kjølig luft som dominerer i Finnmark på værvarselet.

- Vi venter en uke med rolig vær generelt i hele Norge fram til og med fredag, men lørdag og søndag kan Sør-Norge få litt dårligere vær inn fra vest, advarer meteorologen.

